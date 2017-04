Tajná proměna: oblečení značky Ivanky Trumpové se prodávalo jako Adrienne Vittadini

Stein Mart má 290 obchodů napříč 31 amerických států, informoval server Businessoffasion, a to od Arkansasu až po Wisconsin. Jde o řetězec, ve kterém nákupčí hledají zlevněné kousky známých značek: ta Ivančina si ale před prodejem prošla proměnou. Přejmenovali ji na Adrienne Vittadini, tedy značku pojmenovanou po své dvaasedmdesátileté zakladatelce původem z Maďarska.

Distribuční firma G-III přiznala, že Ivančino zboží Stein Martu prodávala pod jiným jménem. Zároveň ale tvrdí, že tak udělala bez vědomí značky Ivanky Trumpové. „G-III přijímá zodpovědnost za vyřešení tohoto problému, ke kterému došlo bez vědomí organizace Ivanky Trumpové,“ vysvětlil zástupce G-III. „Značka Ivanky Trumpové nadále roste a zůstává velice silná.“

Společnost se prý již snaží zajistit všechny kusy oblečení s vyměněným prodejním štítkem, a to včetně těch, které již řetězec prodal.

Od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem se oblečením pod značkou Ivanky Trumpové, která je teď již také oficiální zaměstnankyní Bílého domu, přestala zásobovat řada předních amerických prodejců.

Největší pozornost si tímto krokem získal Nordstrom, jehož rozhodnutí - odůvodněné špatnou prodejností - veřejně kritizoval i Donald Trump. „Nordstrom s mou dcerou jednal tak nespravedlivě,“ napsal Trump na Twitteru. Dále šlo například o společnosti Neiman Marcus a Shoebuy.com, Belk, T.J. Maxx a Marshalls.

Na sociálních sítích si ve stejné době získala pozornost kampaň #GrabYourWallet, která má motivovat prodejce i zákazníky, aby bojkotovali všechno zboží spojené se jménem Trump.

