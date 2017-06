Tak rozsáhlý požár v Česku ještě nebyl, reaguje na Londýn šéf pražských hasičů

Lidovky.cz: Jaká technika se využívá v případě výškových budov, pokud se něco takového stane?

Standardně se využívá výškový automobilový žebřík nebo plošina.

Lidovky.cz: Můžete popsat, jak se hasiči dostanou do patra, jak zachrání lidi ve vysokých patrech?

Primárně vnitřními prostory. Dostanou se tam přes chráněné únikové cesty, které v případě ohrožení využívají i obyvatelé domu. Také je důležité, aby se lidi sami aktivně pokusili dostat pryč. Jinak se k uhašení využívá hadicového vedení.

Lidovky.cz: Jaká mohla být příčina požáru londýnské výškové budovy?

To je předčasná záležitost. Z obrázků a videí, které máme k dispozici, je patrné, že byl postižen celý objekt. Řeknu vám nejčastější příčinu tady u nás v České republice – je to buď to technická závada, nebo nedbalost.

Lidovky.cz: Jaké by takové domy měly mít bezpečnostní prvky?

Jednak je to samotná konstrukce, která má být odolná vůči požáru. Dále jsou to požární úseky, do kterých se objekt dělí.

Lidovky.cz: Když přejdu do České republiky, jaký je stav pražských výškových budov?

Tyto budovy jsou konstruovány podle soudobých moderních norem. Problém nám však dělá dostat se k zásahu, protože v cestě brání zaparkovaná auta nebo tramvajové pásy. Takže problém v samotné konstrukci není.

Lidovky.cz: Postupovali by pražští hasiči podobně v takovéto situaci?

Důležitý je začátek, tedy jakou prvotní informaci dostaneme od operačního střediska. V Praze je oproti dalším městům deset hasičských stanic, kdy každá je vybavena automobilovou výškovou technikou.

Lidovky.cz: Šli by i naši hasiči zachraňovat do budovy, nebo by se pokusili dostat k lidem zvenku?

Určitě zevnitř. Podívejte, máte omezené množství času a vy musíte dostat co nejvyšší počet lidí ven. Samozřejmě se používá hasební látka, kterou je nutné dát zevnitř. Další komplikací je kouř, proti kterému máme speciální vyváděcí masky.

Lidovky.cz: Zažil jste osobně nějaký podobný požár?

Tak rozsáhlý požár v Praze určitě nebyl, asi ani v České republice. Jedinou trošku podobnou situaci shledávám u požáru pražského hotelu Olympik v 90. letech.