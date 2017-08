Temný den norské historie. Netflix natočí film podle masového vraha Breivika

22. července 2011 zabil Anders Breivik při svém řádění na 77 lidí, převážně studentů. Podle události vznikne film z produkce streamovací služby Netflix. Rozpočet má činit 20 milionů dolarů.

Anders Breivik začal svou akci tím, že odpálil podomácku vyrobenou bombu z hnojiv před sídlem norského premiéra. Výbuch usmrtil osm lidí. Poté se převlékl do policejní uniformy, nechal se přívozem přepravit na ostrov Utøya a začal pálit do lidí. šlo hlavně o studenty a příznivce norských labouristů. Breivik používal zakázanou a nehumánní tříštivou munici dumdum, takže šance zasažených na přežití byla minimální. Za oběť mu po těchto dvou útocích padlo celkem 77 lidí. Šílenec Breivik, který mimo jiné napsal manifest proti muslimům v délce půl druhého tisíce stránek, za svůj čin dostal 21 let ve vězení. To je v Norsku maximální vyměřená délka trestu. Breivik se letos vzdal svého jména a přejmenoval se na Fjotolfa Hansena.

Magazín Deadline informoval o tom, že Netflix práva na snímek vyhrál v tvrdém konkurenčním boji. Zakázku nakonec předal režisérovi Paulu Greengrassovi. Ten je podepsaný pod snímky o agentu Bourneovi (Matt Damon) nebo v roce 2013 natočil snímek Kapitán Philips s Tomem Hanksem v hlavní roli. Snímek bude mít rozpočet „jen“ 20 milionů dolarů a začít natáčet se má letos na podzim. Greengrassovi budou po ruce producenti Eli Bush (Grandhotel Budapešť, Ex Machina) a Gregory Goodman (X-Men: První třída, Kapitán Phillips).