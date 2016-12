Tepláky jsou nejlepší oblečení. Šiju je tak, aby se v kolenou nevytahovaly, říká designérka

Lidovky.cz: Snila jste vždy o své módní značce?

Zajímavá otázka, na to se mě asi ještě nikdo nezeptal. Abych se přiznala, o vlastní módní značce jsem asi nikdy neuvažovala, ani nesnila, i když v módě jsem se pohybovala díky mé mamce, která měla modelingovou agenturu. Móda mě vždycky bavila a někde vzadu to bylo uložené, že bych v této oblasti chtěla pracovat, ale do vlastního brandu bylo ještě hodně daleko. Na střední školu jsem se vydala na leteckou dopravu, takže to bylo také mimo můj momentální záběr. Byl to prostě náhlý pocit, že se chci realizovat kreativně a dělat něco vlastního.

Lidovky.cz: Značku appart jste založila v roce 2012, kdy ještě nebylo nošení tepláků v České republice příliš v módě. Nebála jste se v počátcích neúspěchu?

Je fakt, že momentálně je náš trh mnohem více otevřený pohodlným a originálním značkám, ale nemyslím si, že by to bylo o tolik snazší. Já sem do toho od začátku šla s tím, že to prostě zkusím, že je to trochu jiný nápad, a že budu v České republice první, a že se to třeba povede. Hlavně jsem neměla žádný velký kapitál, ani plán. Byla jsem full time zaměstnaná v reklamní agentuře, chtěla jsme to zkusit, něco se naučit, pokořit výzvu jestli náhodou v tom životě nemůžu dělat něco více naplňujícího.

Petra Hušpauerová Petra Hušpauerová založila v roce 2012 českou originální značku appart. Ta se věnuje navrhování pohodlného a vysoce appartního teplákového oblečení pro každou příležitost. Tvorba appart je výhradně zaměřena na teplákové materiály v kombinaci se sezónními trendy a látkami. appart je rodinnou značkou, za kterou stojí kromě Petry také její maminka, Jana Hušpauerová.

Lidovky.cz: Kdy a kde vznikl nápad věnovat se tvorbě pohodlného teplákového oblečení?

Může za to můj starší bratr, který mi řekl, ať si konečně přestanu stěžovat na práci a něco si vymyslím a začnu se realizovat. Tak jsem tenkrát přemýšlela asi dvě minuty a tak napůl ze srandy říkám: „Hele, tak já budu dělat stylový tepláky. Co ty na to?“ A on že jo, že mi pomůže. Myslím, že nevěřil, že to dotáhnu. Nic moc jsem nevěděla, ale potkala jsem spoustu lidí, kteří mi ze začátku hodně pomohli a poradili. Zřejmě jsem to někde v hlavě měla už dávno, moje dětství bylo teplákové, měla jsem jich milion. Už tehdy tam tedy asi byla skrytá touha po pěkných teplácích.

Lidovky.cz: Nosíte nejraději tepláky, nebo vás můžeme potkat i v úzkých džínách?

Já džíny miluju hned po teplácích! Taková moje unifoma jsou džíny, tričko a náš teplákový kabát. Víkendy trávím samozřejmě jen v teplácích. Už to jinak nejde, je mi v tom nejlépe.

Lidovky.cz: Máte kolekci pouze pro ženy nebo i pro muže?

Máme hlavně kolekci pro ženy a též máme pár unisexových kousků, jako je oversized kabát a kulichy. A vyložené pánská kolekce? Já tomu říká “podpultovka“. Nikdo o nich a neví, ale prodávají se. Máme dva pánské střihy, ale nejsou na webu, jsou pouze k vyzkoušení v našem showroomu BackYard. V novém roce vše napravíme a nafotíme.

Lidovky.cz: Kromě standardních velikostí šijete i tepláky na míru. Je tedy možné si vybrat úplně jinou barvu, než jakou máte na výběr?

V barvách úplně pružní nejsme, jelikož musíme brát ze vzorníků, co mají dodavatelé a hlavně, co máme vyzkoušené a víme, že s daným střihem funguje. Na míru děláme délky a menší úpravy dle přání zákaznic, ale snažíme se vždy vyjít, co nejvíce vstříc a hlavně, co je v našich silách.

Lidovky.cz: Zajímalo by mne, zda mohu vaše tepláky nosit i v zimě?

Určitě. Tepláky jsou v tomhle univerzální a máme materiál, který není slabý ani naopak silný, takže vám v nich bude dobře po celý rok. Do zimního počasí máme kromě tepláků i kabáty a kulichy. Jen v létě šijeme i šaty a některé tepláky ze slabších materiálů.

Lidovky.cz: Odkud pochází látka, ze které teplákové oblečení šijete?

Máme látky od různých dodavatelů z různých zemí Evropy, bohužel není možné celou kolekci pokrýt od českých výrobců. Každý střih vyžaduje jinou kvalitu materiálu.

Lidovky.cz: Vytahají se vaše tepláky na kolenou stejně jako ty běžné?

To jsem měla zafixované z dětství, hlavně ať se nevytahují na kolenou. Látky jsou bavlněné s pár procenty příměsi elastanu nebo polyesteru a tak dostatečně pruží a nevytahují se.

Lidovky.cz: Jak testujete nové kousky?

Testuju hlavně já a moje kamarádky. Prototypy nosíme, odpočíváme v nich, cestujeme v nich, venčíme v nich a pak vidím, jak jednotlivé materiály fungují dohromady a jestli tepláky přežijí variabilní nároky na nošení.

Lidovky.cz: Se značkou vám pomáhá maminka, jak se zapojuje a nosí tepláky také?

Ano, moje mamka nosí tepláky moc ráda. Hlavně má však ráda naše šaty a tak také dokazuje, že naše kousky můžete obléknout v každém věku. Společně vybíráme látky, ladíme detaily a také mě “naštěstí” dost usměrňuje s mými nápady.

Lidovky.cz: Chystáte v dohledně době novou kolekci? A můžeme vás nyní potkat někdo naživo?

Ano, máme už připraveno pár nových střihů a materiálů, ale momentálně sbíráme síly a finanční prostředky na focení v novém roce, na které se už moc těšíme. A poslední šance, kde se s námi letos potkat je náš oblíbený vánoční Lemarket v Galerii Mánes.