Hackeři napadli e-maily italského ministerstva. Stejnou zkušenost mají i další země

Podobnému napadení bylo v posledních měsících vystavena ministerstva zahraničí řady evropských zemí. Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v pátek řekl Radiožurnálu, že stejné zkušenosti už mají také Poláci, Nizozemci, Dánové, Norové a nejnověji Rakušané.



E-maily italských úředníků byly napadeny hackery poprvé někdy na jaře loňského roku a útoky trvaly přes čtyři měsíce, upozornily italské úřední zdroje, podle nichž ale nebyly zasaženy žádné tajné dokumenty. Malwary byly nasazeny do počítačů detašovaných pracovišť, jako jsou velvyslanectví a konzuláty. Útoky se dotkly komunikace týkající se setkávání italských diplomatů s cizími státními činiteli. Případem se zabývá nyní římská prokuratura.

„Nenastaly žádné útoky na šifrovaný počítačový systém, který nese nejdůležitější a nejcitlivější informace,“ sdělil zdroj agentuře Reuters s tím, že bezpečnostní opatření byla od té doby zvýšena.

Moskva podezření popírá

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na britský článek prohlásila, že o tom, že by do věci byla zapletena Moskva nejsou důkazy. „Nejsou žádná fakta, která by dokazovala tato tvrzení,“ odpověděla na dotaz italské agentury ANSA.

Český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek v souvislosti s hackerským útokem na jeho ministerstvo řekl, že neunikly žádné tajné informace, i když obsah ukradených materiálů ani délku útoku podle něj není možné určit. Odhadl ale, že útoky trvaly několik měsíců. Radiožurnálu dnes řekl, že se aktivita útoků za poslední rok zečtyřnásobila. „Na ministerstvu zahraničí jsem čelili milionům útoků za den,“ řekl šéf české diplomacie.

Zatímco byla napadena i Zaorálkova e-mailová schránka, v případě tehdejšího italského ministra Paola Gentiloniho k tomu podle Guardianu nedošlo. Gentiloni, který je nyní premiérem, totiž raději e-mail preventivně vůbec nepoužíval.