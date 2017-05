Desítky tisíc studentů nemusí kvůli zákonu dostudovat. Situace je vážná, varují univerzity

Vysoké školy proto naléhají na ministerstvo, aby neprodleně upravilo vysokoškolský zákon, který nastavil nový způsob akreditování, a tento problém v něm vyřešilo.



„Studenti, kteří letos nastoupí ke studiu v září 2017 do nyní akreditovaného studijního programu, ta akreditace skončí v srpnu 2019, a ti studenti budou 1. září 2019 na vodě, protože akreditace vyprší nebo proplyne,“ řekl Fischer.

Vysoké školy považují situaci za vážnou, a žádají proto ministerstvo, aby situaci řešilo. Chtěly by, aby předložilo technickou novelu zákona o vysokých školách a Sněmovna ji projednala ve zrychleném znění. „Jinak není reálná šance, že se to do voleb vše stihne,“ dodal Fischer.

O novém způsobu akreditování rozhodla loňská novela vysokoškolského zákona. Má zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání. Nově byl vytvořen Národní akreditační úřad, který nahradil Akreditační komisi, a měl by zjednodušit akreditační procesy. Aby měl dost času na rozjezd, akreditace, které budou končit po 31. srpnu, budou prodlouženy na tři roky, tedy do srpna 2019.

Vysoké školy nicméně podle Fischera už několik měsíců upozorňují na to, že novela nezohledňuje osud studentů, kteří studují ve stávajících studijních programech, jež byly akreditovány podle předchozího znění zákona. Ten umožňoval, aby se akreditace prodloužila do té doby, než studenti dostudují.

„Pro studenty, kteří letos nastoupí, tato možnost nebude, protože v bakalářských programech by měli končit někdy v roce 2020, a to už budou platit nové akreditace,“ upozornil Fischer.

Pokud by se stávající zákon nezměnil, desítkám tisíc studentů by prý hrozilo, že svá studia nebudou moci dokončit. Případně by potom museli dostudovat v jiných studijních programech, než do kterých byli přijati. Ministerstvo podle Fischera o situaci ví, ale dosud podle něj na výzvy vysokoškolských zástupců příliš nereagovalo.