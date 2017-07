Tohle že je Hamburk? Válka ve městě, šok. Místní nechápou

Ulice jsou po nočním řádění již částečně vyklizené. Na řadě míst jsou ale stále zbytky rabování, ohňů a někde i rozteklý asfalt. Násilníci v pátek a v noci rabovali obchody, které se nyní jejich majitelé snaží uklidit a dát do pořádku. Mnoho z nich je ale stále opuštěno, popsal situaci v Hamburku fotoreportér LN Petr Topič.

Lidé si vše fotí a místní jen nechápavě kroutí hlavou. „Válka ve městě,“ řekl otec svému synovi na vysvětlenou, co se to vlastně děje. Obyvatelé města jsou v šoku. „Tak tohle nepamtuji,“ uvedla starší dáma na otázku, co říká na boje polistů s demonstranty.

Demonstrace s názvem Vítejte v pekle namířená proti vrcholné schůzce zástupců ekonomicky vyspělých zemí se zvrhla v rozsáhlé násilně střety s policií.

Místem velkých nepokojů se podle policie stala opět čtvrť Schanzenviertel. Stovky strážníků se pokoušely zatknout výtržníky, kteří je napadali železnými tyčemi a zápalnými lahvemi. Asi 500 lidí vyrabovalo ve čtvrti supermarket i menší obchody. Zapálili auta a z odpadků a jízdních kol postavili barikády.



Dvoudenní summit G20 v sobotu končí. Tématem závěrečných jednání je migrace, spolupráce s Afrikou, digitalizace nebo ženská práva. Hlášeno je i několik velkých demonstrací. Jedna má začít již dopoledne. Summit sice končí již v sobotu odpoledne, ale nikdo se neodváží odhadnout, zda tím pádem skončí také shromáždění a protesty.



Celkem od začátku násilných šarvátek ve čtvrtek večer utrpělo zranění nejméně 196 policistů, přesnější informace o počtu zraněných v řadách demonstrantů nejsou k dispozici.

Policie proti odpůrcům summitu opakovaně použila vodní děla. V pátek neznámí pachatelé ve čtvrti Altona zapálili desítky aut. V některých ulicích také hořely předměty, které tam levicoví radikálové naházeli.

Policisté již zabavili nože, baseballové pálky a nádoby, které měly být naplněné hořlavou kapalinou. Na místě už je zhruba 20 tisíc policistů z celého Německa. A Hamburk požádal u jednotlivých spolkových zemí o další posily.

Demonstranti se rovněž snažili blokovat příjezdové cesty k přísně střežené zóně kolem areálu hamburských veletrhů, kde účastníci summitu G20 jednají. Protesty ovlivnily i doprovodný program partnerek a partnerů státníků, který se musel změnit. Manželka amerického prezidenta Trumpa Melania z bezpečnostních důvodů nemohla opustit hamburskou vilu, ve které přebývá.