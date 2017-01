Tornádo v USA zabilo 11 lidí. Po Mississippi udeřilo i v Georgii

Meteorologická služba oznámila, že jedna z bouří udeřila v Georgii ve čtyři hodiny ráno u okresu Cook. Z okresu Brooks u hranice s Floridou úřady nahlásily dva mrtvé, v okrese Cook je pět obětí, další pak v okrese Berrien.



V částech Georgie úřady vydaly varování před bouří v sobotu večer, na severu státu panují obavy z bleskových povodní.

Státem Mississippi se tornádo prohnalo v noci na sobotu rychlostí 218 kilometrů za hodinu. Zničilo mnoho budov, zporáželo stožáry s elektrickým vedením a převracelo auta. Řada lidí zůstala uvězněná v troskách svých domů.

Varování vydala v neděli pro několik oblastí také Florida. Agentura pro mimořádné události vydala seznam nejvhodnějších a nejméně vhodných míst pro úkryt před živlem. Nejvhodnější je uchýlit se do sklepa nebo do místnosti uvnitř domu, pod schodiště nebo do přízemí. Nejméně vhodné jsou prostory kolem oken, dveří a obvodových stěn.

Agentura také upozornila na nebezpečí bleskových povodní. Podle ní rychle tekoucí voda do výšky 15 centimetrů dokáže člověku podrazit nohy, voda vysoká 60 centimetrů může odnést automobil.