Historie je nejlepší učebnicí

Dějiny města Třeboň jsou obsáhlé. V první řadě nehostinnou krajinu plnou močálů lidé dokázali přetvořit v místo přívětivé a ekonomicky výnosné. Události, které se zde odehrávaly, ovlivňovaly nejen život zdejších obyvatel. V dobách, kdy patřilo panství Rožmberkům, se Třeboň stala i místem politických setkání. Často těch, o kterých se nemluvilo. Rožmberkové a po nich Schwarzenbergové z města udělali lukrativní záležitost, řečeno dnešním jazykem. Rybniční soustava, která je v současnosti vnímána převážně turisty, poskytla obživu lidem ze širokého okolí. Funguje dodnes. Je to historický odkaz, světově unikátní a jedinečný, o který je třeba pečovat. Kromě estetického zážitku, zůstává důležitým vodohospodářským prvkem. A také onou lukrativní záležitostí. A kdo ví, dost možná se na březích rybníků i dnes odehrávají rozhovory, o nichž se v novinách nepíše, a které můžou posunout historii celé krajiny a jejích obyvatel...Důsledky rozhodnutí posuzuje ona historie. S odstupem a informací, jak to celé dopadlo.

S časem jako důležitou veličinou pracuje Státní oblastní archiv v Třeboni. Za počátek jeho vzniku se v podstatě pokládá rok 1602, kdy Petr Vok do Třeboně nechal převézt rožmberský rodový archiv. Dnes se do archivu vydává stále více lidí, aby mimo jiné pátrali po vlastních rodinných dějinách. Dokumenty se už dočkaly vysokého stupně digitalizace. Jen loni digitální archiv zaznamenal v celorepublikové úrovni více než 590 000 návštěv a počet registrovaných uživatelů dosáhl počtu 20 000.

Zajímá nás, co se odehrálo na úrovni mnoha generací před námi, často ale zapomínáme na věci nedávno minulé. Větu – tady se nic neudělalo - zná určitě každý druhý starosta. V posledních letech proto vydáváme každým rokem Ročenku města Třeboň. Rekapitulujeme život města, spolků, sportovních organizací. Protože v mezičase přicházejí na přetřes další témata a projekty, jimiž se zabýváme, výčet toho, co se udělalo, se zapomíná. Při zpětném pohledu, právě například v ročence, je vidět, že toho za rok není málo. A to nejen z pohledu městské samosprávy, ale i z pohledu aktivit lidí, kteří v Třeboni žijí.

Třeboň má samozřejmě i svou kroniku vedenou přímo historikem a kronikáře mají také místní části. Krátkodobé ohlédnutí je prima rekapitulací. To dlouhodobější – řekněme archivní – často ukazuje, že zápletky a události se v koloběhu dějin opakují, byť s jinými aktéry, a že jsme kolikrát historií nepoučitelní.