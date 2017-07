Trump lituje, že si vybral Sessionse jako ministra spravedlnosti. Kvůli ruské kauze

Washington Americký prezident Donald Trump lituje, že si vybral jako ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Trump v rozhovoru s listem The New York Times (NYT) prohlásil, že kdyby věděl, že se Sessions vzdá formálního dohledu nad vyšetřováním ruské kauzy, vybral by si na tento vládní post někoho jiného.

Kritikou prezident nešetřil ani na adresu někdejšího ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho, kterého Trump v květnu nečekaně odvolal. Trump si myslí, že Comey si chtěl své ředitelské místo zachovat, proto na něj jako páku použil kompromitující informace o jeho údajných sexuálních eskapádách v moskevském hotelu.

„Sessions se nikdy neměl vyloučit (z dohledu nad vyšetřováním) a když se zamýšlel vyloučit, měl mi to říct, než to místo vzal, já bych si vybral někoho jiného,“ řekl Trump o Sessionsovi. Ten byl, jak NYT připomněl, prvním senátorem, který nynějšího prezidenta během volební kampaně podpořil.

„Jeff Sessions vzal to místo, nastoupil a vyloučil se, což je upřímně podle mě k prezidentovi velmi nečestné,“ řekl Trump. „Jak můžete místo přijmout a pak se vyloučit? Kdyby se vyloučil ještě předtím, řekl bych: ‚Díky, Jeffe, ale nevyberu si tě.‘ Je to k prezidentovi neobyčejně nečestné, a to je ještě mírné slovo,“ dodal Trump.

Sessions se kvůli možnému střetu zájmů zřekl jakékoli účasti na vyšetřování možného ruského vměšování do loňských prezidentských voleb v USA. Sessionsovy pravomoci tak v této kauze formálně převzal jeho náměstek Rod Rosenstein.

Spokojený není Trump ani s Rosensteinem, který v minulosti působil jako federální prokurátor v Baltimoru. A právě spojitost s tímto městem prezidenta popudila, když se dozvěděl o Sessionsově zřeknutí se. „V Baltimoru je jen velmi málo republikánů, pokud tam vůbec nějací jsou,“ řekl Trump s tím, že náměstek to v Comeyho případu hraje na obě strany.

Trump připomněl, že Rosenstein mu doporučil nyní již bývalého ředitele odvolat, následně ale jmenoval k prošetření ruské kauzy zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Ten zřejmě prověřuje, zda Trump nepřípustným způsobem neovlivňoval americkou justici.

Na dotaz novinářů, zda by Trump považoval za překročení hranice, kdyby Mueller zkoumal i rodinné finance kvůli možným vazbám na Rusko, odpověděl prezident, že ano. Neuvedl ale, jak by reagoval.

Trump si osobně myslí, že není předmětem vyšetřování, ačkoli některá média uvádějí, že Mueller se o něj kvůli možnému ovlivňování americké justice zajímá. „Nejsem vyšetřován. Za co? Neudělal jsem nic špatného,“ prohlásil prezident.

Pokud jde o Comeyho, Trump si vzpomíná na setkání s činiteli tajných služeb ve svém mrakodrapu Trup Tower, které se uskutečnilo asi dva týdny před složením prezidentské přísahy. Comey si ho vzal stranou a řekl mu o složce s údajnými kompromitujícími materiály, jejichž autorství se připisuje bývalému agentovi britské rozvědky Christopheru Steeleovi.

V rozhovoru s NYT Trump prohlásil, že si myslí, že Comey mu o složce řekl kvůli tomu, aby jako budoucí prezident věděl, že na něj šéf FBI něco má. Na upřesňující dotaz, zda materiál měl sloužit jako nátlaková páka, odpověděl Trump, že se tak domnívá. „Z dnešního pohledu,“ dodal.

Pravdivost tvrzení ve složce Trump opětovně popřel. „Když mi to přinesl, řekl jsem si, že je to vymyšlený odpad,“ řekl prezident.