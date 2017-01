Trump prý již nepopírá, že se Rusko snažilo volby v USA ovlivnit

„Myslím, že závěry přijímá,“ řekl Priebus. Zdůraznil také, že Trump nepopírá, že by za hackovacím skandálem stály jisté ruské subjekty. Podle amerických tajných služeb pokyn ovlivnit volby vydal přímo ruský prezident Vladimir Putin.

Trump podle Priebuse chce nařídit tajným službám, aby doporučily, co je nyní třeba učinit. Podle doporučení pak může být přikročeno k činům, uvedl.

Priebus nicméně dodal, že podobné věci se dějí už padesát let. „Je to něco, co se děje při našich volbách mnoho a mnoho let,“ uvedl.

„V tomto konkrétním případě to začalo v roce 2015, kdy ještě nebyl vybrán žádný stranický kandidát,“ řekl. Podobně jako Trump kritizoval Demokratickou stranu za to, že si nedokázala dostatečně zabezpečit servery před útoky hackerů, kteří se zmocnili e-mailů demokratických představitelů.

Trump opakovaně podíl Ruska na hackování zpochybňoval, ačkoli dosluhují prezident Barack Obama Moskvu přímo obvinil. V pátek se Trump sešel s činiteli tajných služeb, kteří ho seznámili s vyšetřováním, poté již o pochybnostech nehovořil.