Trump vyjde Američany dráž než Obama. Kvůli větší ochrance i cestám na Floridu

Celá rodina Donalda Trumpa má garantovanou špičkovou ochranu tajných služeb, která dbá na bezpečnsost čtyř dospělých dětí, které často cestují, manželky, která se do Bílého domu trvale přestěhuje až v létě - zatím tráví všední dny s nejmladším synem Barronem v newyorské Trump Tower -, i samotného prezidenta, jenž si oblíbil víkendy ve svém floridském sídle. Průměrná hodina provozu prezidentského letadla Air Force One přitom stojí kolem 200 tisíc dolarů.



Jen v pátek Trump vycestoval na prodloužený víkend na Floridě, jeho synové Eric a Donald Trump mladší odletěli v sobotu do Spojených arabských emirátů. Všem přitom náleží neustálý dohled tajné služby v plném rozsahu, jako tomu pro americkou „první rodinu“ bylo už po desetiletí.

Životní styl, na který je Trumpova rodina zvyklá, se proto ukazuje nejen jako logisticky náročnější, ale také výrazně dražší, než bylo typické pro jeho předchůdce - Baracka Obamu, napsal The Washington Post.

Pouze město New York podle policejních odhadů za ochranu Trumpova mrakodrapu Trump Tower zaplatí 500 tisíc dolarů denně. Tato částka by se za rok mohla vyšplhat na 183 milionů dolarů. Pro srovnání: veškeré výdaje na cestování Baracka Obamy za osm let Američany stály v součtu 97 milionů dolarů. Obamovo časté cestování bylo přitom za jeho 8 let v prezidentském křesle opakovaně kritizováno, a to i Donaldem Trumpem, Obamovi připomínal jeho cesty na dovolenou na Havaj a ostrov Martha’s Vineyard.



We pay for Obama's travel so he can fundraise millions so Democrats can run on lies. Then we pay for his golf. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. října 2014

Mluvčí Bílého domu Stephanie Grishamová ale Trumpa bránila tím, že na Floridě pracuje. „Do Mar-a-Laga nejezdí na dovolenou, pracuje bez zastavení každý den, ať je kdekoli.“

Výsledný účet Trumpova úřadu navíc nejspíš dál navýší i skutečnost, že se nový prezident rád obklopouje davy lidí i při oficiálních návštěvách, což zvyšuje nároky na bezpečnostní opatření.

Ukázalo se to i během únorové návštěvy japonského premiéra Shinza Abeho. S ním si Trump dopřál pracovní večeři ve svém vlastním luxusním floridském komplexu Mar-a-Lago, aniž by to narušilo jeho běžný provoz.



Golf na Floridě s japonským premiérem

Přesnou částku, kterou na cesty a bezpečnost Donalda Trumpa země během prvního měsíce od inaugurace vynaložila, Bílý dům neupřesnil. Podle deníku The Washington post, který se odkazuje na oficiální čísla, však prezident Trump podnikl do floridského Mar-a-Lago zatím tři cesty, které podle odhadů odborníků vyšly zhruba na 10 milionů dolarů z veřejných peněz. Floridské město Palm Beach chce navíc Bílý dům požádat, aby doplatil desetitisíce dolarů za zvýšená bezpečnostní opatření, která musí město zajistit pokaždé, když Trump na Floridu vycestuje.

„Jestli bude prezident Trump cestovat na Floridu a z Floridy každý víkend, náklady by se mohly vyšplhat velmi vysoko,“ řekl serveru ABC News Tom Fitton za organizaci Judicial Watch, která mimo hlídá, jak američtí prezidenti utrácejí peníze z veřejných zdrojů.

Utrácení peněz za cesty prezidentovy rodiny vyvolávají i otázky o možném střetu zájmů. Trumpův syn Erik minulý týden podle The Washington Post vycestoval do Uruguaye, kde tamní americká ambasáda zaplatila za jeho pobyt v hotelu 100 tisíc dolarů. V Uruguayi byl přitom Erik Trump z pracovních důvodů - aby propagoval rodinnou značku a firmu, což vyvolalo otázky o možném střetu zájmů. Trump situaci nekomentoval.