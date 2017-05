Trump směl říct Rusům, co chtěl. Kritiku ale sklidil za vystavení zdrojů USA nebezpečí

Členům amerického Kongresu netrvalo dlouho, než se vyjádřili k pondělní zprávě vydané deníkem The Washington Post (WP). Podle jeho zdroje měl Trump před týdnem v Bílém domě prozradit ruskému ministrovi zahraničí Lavrovovi a velvyslanci v USA Sergeji Kisljakovi ty nejtajnější informace, které jsou i v USA určeny jen velmi úzkému okruhu lidí a nebyly poskytnuty ani dalším spojencům.

Bílý dům i ministerstvo zahraničí USA varování washingtonského listu o úniku informací ohledně protiimigračního příkazu popřelo. „Během setkání prezidenta Trumpa s ministrem Lavrovem se diskutovalo o širokém spektru témat, včetně boje proti terorismu. Jednalo se o podobě specifických hrozeb, ale ne zdroje, metody ani vojenské operace,“ vyjádřil se k situaci americký ministr zahraničí Rex Tillerson. Narážel tak na tvrzení, že sdělené informace mohou ohrozit cenné zdroje amerických tajných služeb.

Podobně se k tomu postavil mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina Dmitrij Peskov. „Pro nás to není téma, ale další hloupost. Nechceme s tím mít nic společného, je to naprostá hloupost. Není tady co potvrzovat, ani vyvracet,“ zdůraznil. Sám Trump nařčení z vyzrazení tajné informace o IS odmítl a prohlásil, že se chtěl o údaje kvůli boji proti teroristům podělit s Ruskem, na což má právo.

Na Twitteru prezident napsal, že se chtěl s Rusy podělit o fakta týkající se terorismu a letecké bezpečnosti. „Jako prezident jsem chtěl informace Rusku poskytnout, na což mám naprosté právo,“ napsal Trump. „Z humanitárních důvodů a také chci, aby Rusko výrazně vystupňovalo svůj boj proti IS a terorismu,“ vysvětlil důvody svého počínání.

Jiným by hrozilo 10 let vězení

Deník The New York Times (NYT) potvrdil, že prezident skutečně má právo nakládat volně s jakýmikoliv tajnými informacemi. Vychází z exekutivního příkazu Trumpova předchůdce Obamy z roku 2009, podle nějž je prezident nejvyšší autoritou při nakládání s tajnými informacemi. Protože systém utajených informací nebyl založen a není regulován Kongresem, Trump podle NYT může odtajnit a zveřejnit jakékoliv z nich.

„Jde o vyjádření prezidentské autority, což znamená, že prezident a jím pověřené osoby rozhodují, co je tajné a mají neomezené možnosti, s čím se podělit,“ řekl americkému listu specialista na vládní utajení Steven Aftergood. Pokud by „pachatelem“ byl někdo jiný než prezident, mohlo by mu hrozit až deset let vězení.

NYT také upozorňuje, že Trump se sice podělil s ruskou stranou, ve skutečnosti ale informace zůstaly nadále utajené. Ani Washington Post neměl souhlas svého zdroje, aby odhalil podstatu toho, co se Rusové dozvěděli.

Mluvčí šéfa republikánů ve Sněmovně reprezentantů Paula Ryana Doug Andres uvedl, že „bude očekávat podrobné vysvětlení od administrativy“. Reakce svědčila také o znepokojení, pokud by obvinění byla oprávněná. „Nevíme, co bylo řečeno, ale ochraňovat tajemství našeho státu je zásadní,“ řekl Andres podle serveru Vox.

‚Riskovat zdroje je neomluvitelné‘

Celkově reagovali republikáni opatrně a nesnažili se obhajovat svého prezidenta. „Je to zneklidňující, pokud jsou ta tvrzení pravdivá. Pokud to bylo tajné, může být ohrožena bezpečnost USA. Proto jsou ty informace tajné,“ řekl senátor John McCain známý kritickým postojem k Trumpovým vazbám na Rusko.

Největší podporu dostal Trump od republikána Jasona Chaffetze, podle nějž by prezident neměl být předmětem vyšetřování. Naopak by měla být ověřena pravost tvrzení WP. Svému prezidentovi nadále důvěřuje.

Za zásadní problém považují zejména politici Demokratické strany to, že prozrazením informací prezident Trump mohl zkomplikovat práci americkým tajným službám. „Je to facka bezpečnostní komunitě, pokud je to pravda. Riskovat zdroje a naše metody je neomluvitelné,“ řekl zástupce šéfa senátní komise pro tajné služby Mark Warner.

Lídryně demokratů v Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová označila Trumpovo jednání za nebezpečné. „Prezident Trump zkompromitoval klíčový zdroj informací proti Islámskému státu a riskuje tak bezpečí amerického lidu,“ prohlásila.

Jedním z republikánů, kteří jednání svého prezidenta kritizovali, byl Bob Corker, šéf senátní komise pro zahraniční politiku. „Prozradit zdroj je něco, co se nedělá. Proto si své zdroje držíme tak u těla, aby se to nestalo,“ reagoval.