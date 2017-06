Vlak u Mladé Boleslavi narazil do pořezaného stromu. Policie prověřuje úmyslný čin

Informace o tom, že se mohlo jednat o teroristický čin či provokaci, jako první zveřejnil na Facebooku protiislámský politický aktivista Martin Konvička. Podle jeho zdrojů měl někdo strom záměrně pokácet a nasměrovat na koleje. „Policie tam našla vzkazy v arabštině. Je tam už i protiteroristická jednotka,“ uvedl ve čtvrtek Konvička.

Upozornil také na to, že nedaleko od místa nehody je uprchlický tábor Bělá pod Bezdězem. Na dotaz serveru Lidovky.cz dále uvedl, že jeho zdroje jsou „důvěryhodné a důvěrné“. Mladoboleslavská policie serveru Aktuálně.cz potvrdila, že strom někdo nejspíše úmyslně nařízl a že se na místě našel vzkaz odkazující na islám. Údajně na něm mělo být česky a latinkou napsáno „Alláh je velký“, s pravopisnými chybami.

„Ano, něco takového se tam našlo,“ uvedla mluvčí na dotaz serveru. Podle dalších informací potvrdila také to, že existuje podezření na cizí zavinění, nicméně to údajně není zřejmé. „Byl to pořezaný strom,“ potvrdil později serveru iDnes.cz mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal



Lucie Nováková z tiskového oddělení mladoboleslavské policie serveru Lidovky.cz bližší detaily, které se objevily na serveru Aktuálně.cz, nepotvrdila, s odkazem na stále probíhající vyšetřování. „Existuje podezření, že strom někdo úmyslně nařízl, nelze však tuto informci potvrdit,“ sdělila.



Podle oficiálního prohlášení ministra vnitra Milana Chovance nicméně „není v tuto chvíli zřejmé, zda jde o běžnou nehodu, záměrnou provokaci, nebo pokus o teroristický čin“. Chovanec rovněž uvedl, že policie bude o dalším průběhu vyšetřování informovat.



Nehoda se podle mluvčího středočeských hasičů Ladislava Holomčíka stala v těžko přístupném terénu, hasiči se k místu museli dostat pěšky. „Událost jsme již předali drážním hasičům,“ řekl v ráno Holomčík.

Mezi stanicemi Bakov nad Jizerou a Mladá Boleslav hlavní nádraží je místo vlaků zavedena náhradní autobusová doprava. Omezení se dotkne jak regionální, tak i dálkové dopravy.