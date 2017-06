Účast Le Penové v prezidentských volbách Národní frontě uškodila, tvrdí odborník

Lidovky.cz: První kolo voleb vyhrálo hnutí Emmanuela Macrona La République en Marche (Republika v pohybu) s téměř třetinou hlasů, jaký očekáváte vývoj v 2. kole?

Dá se předpokládat, že v druhém kole se potvrdí dobrý výsledek hnutí, tedy že v druhém kole získá toto hnutí většinu, respektive absolutní většinu v Národním shromáždění. Karty jsou v současné době rozdány tak, že takové vítězství je nejpravděpodobnější.

Kohabitace Označuje stav, kdy je francouzský prezident a premiér vlády z odlišných politických táborů, takže se prezident nemůže opřít o většinu v parlamentu, především v dolní komoře Národním shromáždění.



Lidovky.cz: Po prezidentských volbách visela nad Macronem hrozba kohabitace, teď to vypadá, že získá absolutní většinu. V čem si myslíte, že tkví úspěch Macronova hnutí?

Zřejmě zde musíme vycházet ze dvou faktorů: první je ten, že nově zvolený prezident dostane podporu voličů v poslaneckých volbách, které se konají zhruba měsíc po prezidentských volbách. Nelze mluvit o zákonitosti, ale o pravděpodobnosti. Je to dáno situací, která vznikla v roce 2002, kdy se zkrátil mandát prezidenta republiky ze sedmi na pěti let shodně jako u poslanců a hlavně došlo k pozdržení poslaneckých voleb tak, aby se konaly po prezidentských.

Zde lze nejspíše hovořit o demobilizaci voličů ostatních stran či hnutí, nasvědčuje tomu například volební výsledek Národní fronty a France Insoumise. Druhým faktorem je rozklad Socialistické strany, přičemž podstatný její potenciál přešel na Republiku v pohybu, která je přijatelná pro umírněné voliče zprava i zleva. Konečně bych ještě asi uvedl naskytnutí příležitosti změny, kterou část voličstva využila.

Z formálního hlediska, můžeme tedy vycházet z toho, že kohabitace nejspíš nebude, nicméně stále visí otazníky nad tím, jak bude fungovat nová prezidentská většina vzhledem k tomu, že do dolní komory usednou nováčci, kteří o legislativním procesu nedědí takřka nic, a vzhledem k poměrně širokém ideologickém rozpětí uvnitř této skupiny, od bývalých socialistů k bývalým gaullistům apod.

Lidovky.cz: Co by mohlo zabránit vítězství hnutí Republika v pohybu v druhém kole?



Kauza Ferrand Richard Ferrand, který patří mezi přední muže francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, je podezřelý z porušení pravidel pojišťovnictví, z majetkových trestných činů a z nepoctivého jednání. Francouzská prokuratura zahájila předběžné vyšetřování ministra v pátek. Podle satirického týdeníku Le Canard enchaîné Ferrand jako ředitel pojišťovny umožnil v roce 2011 manželce svého právníka Sandrine Doucenové realizovat výnosný obchod s komerčním prostorem, který pojišťovna pronajímala.



Vzhledem k tomu, že druhé kolo se koná „vzápětí“ respektive týden po prvním, nepředpokládám, že by se situace změnila, vyjma nepředvídatelné události. Navíc pakliže bereme v potaz kauzu Ferrand a to, že patrně neměla zásadní vliv na volební výsledek, lze se domnívat, že se pouze potvrdí nástup Republiky v pohybu.

Lidovky.cz: Národní fronta Marine Le Penové získala v prvním kole 13 % hlasů. Jak předpokládáte, že obstojí v druhém kole?

Situace je paradoxně pro Front National složitější, než v roce 2012. Nízká volební účast zamezila možnost mít v druhém kole tři kandidáty, což se může stát v případě, že třetí kandidát získá počet hlasů přesahující 12,5 % zapsaných voličů, a pokud nefunguje tzv. republikánská disciplína. To je výzva všem voličům, aby hlasovali proti straně Le Penové, respektive aby se stáhl třetí kandidát a tím umožnil vítězství kandidáta postavenému proti Národní frontě.

Do určité míry přítomnost Le Penové v druhém kole prezidentských voleb má pro stranu negativní efekt. Zatím se předpokládá, že Národní fronta získá jen minimum poslanců. Přítomnost původně extrémně pravicové strany v dolní komoře je ale zřejmě považováno za normální, čemuž nasvědčuje i projekt změny volebního zákona. Část poslanců by podle nového zákona byla volena proporčním volebním systémem, což obecně Národní frontě vyhovuje.

Lidovky.cz: Jak velký vliv na výsledek mohla mít volební neúčast?

Volební neúčast je vskutku zarážející, byť byla dlouhodobě klesající. Nepochybně zasáhla především Národní frontu Le Penové, nebo France Insoumise pod vedením krajně levicového Jean-Luc Mélenchona, ale zřejmě i ostatní strany.

Kampaň prvního kola byla značně nepřehledná a kandidáti často prohloubili tuto nepřehlednost tím, jak se prezentovali. Často se totiž objevovaly plakáty bez loga a názvu původní strany, to zejména u socialistů, nebo s odkazem na to, že jsou napojeni na Macrona, aniž by dostali podporu hnutí Republique En Marche.

Lidovky.cz: Po vítězných volbách v roce 2012 znamená zisk 7 % pro Socialistickou stranu v prvním kole letošních voleb debakl. Jaké myslíte, že strana vyvodí důsledky?

Těžko zatím říct, jak se k porážce, resp. debaklu socialisté postaví. Strana sice stále má poměrně silnou základnu v Senátu nebo v regionální a místní politice, ale to se může rychle změnit. Navíc bude mít strana velké finanční problémy, protože nedostane tolik peněz od státu, jak byla zvyklá. Takovou situaci však již zažila například po volbách v roce 1993, byť je současný debakl ještě horší než tehdy. (Strana získá přibližně 2,3 milionu eur, což je přibližně o 11 milionů eur méně než v posledních volbách - pozn. red.)

Debakl se dá vysvětlit různě, zejména nevydařeným vládnutím za Hollanda nebo dlouhodobě značný deficit co se týče elit. Do značné míry straně nepomohlo se vnitřnímu vzchopení ani použití primárek. Ty stranu naopak oslabily.