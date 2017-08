Ukrajinské děti se o prázdninách učí válčit v polovojenských táborech

KYJEV Místo koupání a hraní volejbalu strávily stovky dětí ve válkou rozštěpené Ukrajině letošní léto rozborkou a sborkou útočných pušek kalašnikov a zdokonalováním se v umění války. Poté, co vražedný konflikt na východě vstoupil do třetího roku, někteří rodiče se starají o to, aby jejich děti byly připraveny bojovat proti proruským separatistům, napsala agentura AP.

V bojích mezi Ruskem podporovanými separatisty a vládními jednotkami na východě Ukrajiny bylo od roku 2014 zabito skoro 10.000 lidí a navzdory tomu, že má platit příměří, prakticky denně stále umírají či jsou zraňováni vojáci i civilisté.



Členové dobrovolnického praporu Azov, kteří prosluli svými krajně pravicovými názory a válčením na východní frontě, vypracovali dvoutýdenní polovojenský program pro děti. Výcvik v sedmi táborech po celé zemi už absolvovalo více než 850 dětí.

Azov, který je formálně součástí Ukrajinské národní gardy, spadající pod ministerstvo vnitra, je de facto soukromá armáda, kterou původně platil oligarcha Ihor Kolomojskyj. Současné zdroje financování nejsou známé a jednotka tvrdí, že spoléhá na soukromé dary.

Jednotka pořádající tábor čelí nařčení z mučení

Členové jednotky čelili mnoha obviněním z porušování lidských práv ve válečné oblasti. Mezinárodní organizace Human Rights Watch a Amnesty International ve společné zprávě loni uvedly, že získaly důvěryhodná svědectví o mučení a „dalších ohavných zločinech“, kterých se dopouštějí ukrajinské dobrovolnické jednotky včetně Azova.

Výcvik, který se zaměřuje na bojové sporty a tělesná cvičení, je prosáknut nacionalistickými idejemi.

„Ukrajino, svatá otčino hrdinů, vstup do mého srdce!“ zpívá při vztyčování ukrajinské vlajky stovka dětí v maskovacích uniformách v táboře kousek od Kyjeva. Každé z nich přitom na srdci drží ruku sevřenou v pěst.

Velitelé Azova důrazně odmítají obviňování z neonacismu. Znak jednotky se ovšem výrazně podobá heraldickému znaku vlčí hák (Wolfsangel), který za druhé světové války široce používaly nacistické divize. Azov však tvrdí, že jde o protnutá písmena „N“ a „I“ znamenající „národní idea“.

‚Děti sílí a ukázní se‘

Krajně pravicové názory ale neděsí rodiče, kteří obvykle platí ekvivalent 120 dolarů (asi 2650 Kč), aby jejich dítě strávilo dva týdny s tetovanými bojovníky, běhalo po lese s atrapami pušek a dělalo kliky.

„Děti zde zesílí a ukázní se,“ tvrdí Iryna Švecová, matka třináctiletého chlapce, který se zúčastnil tábora u Kyjeva.

Mnoho rodičů říká, že jim dělá dobře vědomí, že jejich děti jsou dobře připraveny na život v zemi, která je ve válce.

Anton Krjuk, otec dvanáctiletého hocha, který byl na táboře v červenci, doufá, že jeho dítě nebude muset jít do války na východě. Zároveň ale říká: „Dokud toto šílenství s Ruskem neskončí, měl by vědět, jak bránit svou vlast. Můžeme se spoléhat jen na sebe.“