Unavovalo mě volit levici, nebo pravici, říká Francouzka z Macronova týmu

LN: Proč jste se přidala k volebnímu týmu Emmanuela Macrona?

Velmi se mě dotýká evropský projekt a už mě unavovalo pořád volit levici nebo pravici, které vždy zničily to, co se zavedlo v předchozích letech. Program pana Macrona mi přišel sociálně pokrokový a pro mě i mé přátele je důvěryhodný a myslím, že je důležitý pro naši pro budoucnost.

LN: Je to vaše první politické angažmá?

Ano, je to poprvé, co jsem se takto zapojila. Politika mě vždy zajímala a chodila jsem k volbám, do žádného hnutí jsem se ale až dosud nezapojila.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





LN: Řekněte mi něco o sobě...

Jmenuji se Flora, pocházím z Marseille v regionu Provence-Cote d ́Azur, je mi 27 let a jsem sama sobě šéfem. Pracuji na internetu, tedy v digitální sféře.

LN: Co přesně máte na starosti tady?

Doprovázím sem lidi a starám se o to, aby vše proběhlo v pořádku.

Volební účast ve Francii se oproti roku 2012 zatím liší jen o procento. https://t.co/EtLOCI2WzY — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) 23. dubna 2017

LN: Jak se díváte na letošní prezidentskou kampaň?

Byla složitá, víc bych to ale v tuto chvíli nechtěla komentovat, uvidíme večer.