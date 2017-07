USA jsou připraveny použít proti KLDR sílu. Rusko a Čína nabádají k umírněnosti

USA dokonce varovaly využitím vojenských prostředků, což Rusko i Čína odmítly. Washington také pohrozil nepřímo Číně přerušením vzájemného obchodu, pokud Peking zcela nezakáže svým firmám styky s KLDR.



Americká velvyslankyně v OSN Nikki Haileyová v reakci na Rusko a Čínu prohlásila, že USA půjdou vlastní cestou v řešení situace s KLDR, pokud jiné země neschválí v radě nové sankce. Dodala, že pokud jsou tyto země „spokojeny se severokorejskou aktivitou, pak chtějí být jejími přáteli“.



Na středečním mimořádném zasedání RB OSN Haileyová předtím prohlásila, že Spojené státy jsou připraveny využít k odstrašení Severní Koreje všech svých kapacit. „Jedna z našich schopností se opírá o naše úctyhodné vojenské síly. Použijeme je, pokud budeme muset. Dali bychom ale přednost tomu, kdybychom nemuseli jít tímto směrem,“ upozornila.

Ruský zástupce v OSN Vladimir Safronkov se ale vyslovil proti možnosti vojenských opatření. Nepřijatelná je prý i snaha ekonomicky KLDR udusit. „Čína byla vždy tvrdě proti chaosu a konfliktu na Korejském poloostrově. Z tohoto úhlu pohledu nesmí být vojenská odpověď alternativou,“ reagoval také čínský velvyslanec v OSN Liou Ťie-i.

Jednání rady se konalo po dalším severokorejském testu rakety, která byla podle všeho poprvé mezikontinentální. Podle Haileyové Washington navrhne v příštích dnech nové sankce proti KLDR. V záměru přitvrdit postoj podpořily USA Francie a Británie.

Naopak náměstek ruského velvyslance vyzval k uklidnění situace a k obnově dialogu s cílem vyřešit rozepře na Korejském poloostrově. Dodal, že vážnou ranou pro stabilitu regionu je rozmístění amerického protiraketového štítu THAAD v Jižní Koreji. Systém THAAD zmínil i čínský velvyslanec v OSN, který navrhl k snížení napětí přerušit jeho rozmísťování v rámci ústupu od zbrojení na obou stranách Korejského poloostrova.

Americká velvyslankyně naznačila přitvrzení postoje USA i v tom, že varovala, že země umožňující obchod se Severní Koreou navzdory sankcím OSN nebudou smět pokračovat v komerčním styku s USA. První takto postiženou zemí by ovšem mohla být podle agentury AP Čína, kterou USA dlouhodobě kritizují za to, že obchodní styky s KLDR některým svým firmám nezakazuje. Haileyová řekla, že „pokud bude mezinárodní společenství spolupracovat, bude moci zabránit katastrofě“.

Haileyová dále prohlásila, že zkouška rakety, která uletěla necelých tisíc kilometrů, je jasným a tvrdým projevem vojenské eskalace. „Dnešek je černým dnem,“ podotkla americká diplomatka. Ruský diplomat řekl, že incident vyžaduje hlubší prošetření a vyjasnění. Podle technických údajů shromážděných ruskými odborníky KLDR podle všeho vyzkoušela balistickou raketu jen středního doletu.

