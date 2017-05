Jižní Korea si volí nového prezidenta. Favoritem je liberál

Propaguje dialog s KLDR, zároveň chce ale pokračovat ve vyvíjení tlaku na severokorejský komunistický režim diktátora Kim Čong-una a ponechat v platnosti sankce.



Volební místnosti se uzavřou ve 20:00 místního času (13:00 SELČ) a hned poté budou zveřejněny odhady výsledků, informovala agentura AFP. Vítěz hlasování by měl být znám kolem středečních 02:00 až 03:00 místního času (v úterý v 19:00 až 20:00 SELČ) a bude hned ve středu uveden do úřadu, uvedla agentura AP.

Mun Če-in má podle průzkumů spolehlivý náskok před svými hlavními dvěma rivaly - centristou An Čchol-soem a konzervativcem Hong Čun-pchjoem. Hong dnes označil volby za válku ideologií a obvinil liberála Muna ze spojenectví s KLDR. „Záleží na tom, zda se voliči rozhodnou přijmout levičáckou vládu sympatizující se Severní Koreou, nebo vládu, která dokáže chránit svobodu Jižní Koreje,“ uvedl.

Vyhraje-li čtyřiašedesátiletý Mun, skončí tím devítiletá vláda konzervativců. Čeká se, že by navázal na zahraniční politiku liberálních prezidentů z let 1998 až 2008. Těm se tehdy pomocí „slunečné politiky“, tedy vlídné diplomacie, podařilo dosáhnout ve vztazích s KLDR historických průlomů.

Mun dnes prohlásil, že Jižní Korea by měla hrát aktivnější roli ve snaze omezit severokorejskou jadernou hrozbu a neměla by jen přihlížet, jak o KLDR jednají Spojené státy a Čína. „Spojené státy chtějí ve spolupráci s Čínou vyvíjet silný tlak na KLDR, aby ji přiměly k obnově jednání o ukončení jejího jaderného programu. V tomto procesu by měla Jižní Korea hrát hlavní roli,“ řekl Mun.

O nejvyšší úřad a přízeň přibližně 42 milionů voličů se uchází 13 kandidátů. Voliči mají příležitost hlasovat ve více než 139.000 volebních místnostech. Očekává se rekordní účast kolem 80 procent oprávněných voličů, což by překonalo 75,8 procenta z hlasování v roce 2012, poznamenala AP. Do 15:00 místního času odevzdalo hlas téměř 64 procent voličů, což je více než v roce 2012. Vysoká volební účast nahrává podle analytiků favoritovi Mun Če-inovi, protože svědčí o angažovanosti mladých voličů, kteří převážně podporují liberálního kandidáta Muna.

Předčasné prezidentské volby v Jižní Koreji byly vyhlášeny poté, co prezidentku Pak Kun-hje v březnu sesadil z funkce ústavní soud kvůli podezření z přijímání úplatků a zneužití moci. Někdejší hlava státu je zapletena do korupčního skandálu kolem své důvěrnice Čche Son-sil, která čelí podezření, že s využitím svých vazeb na prezidentku nutila jihokorejské firmy, aby darovaly miliony dolarů jejím nadacím. Bývalá prezidentka se podle prokuratury na braní úplatků přímo podílela.

Vítěz voleb bude hned ve středu uveden do úřadu jako nový prezident, vynechá se obvyklá dvouměsíční přechodná doba. Nový prezident se volí na dobu pěti let.