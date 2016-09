V centru tohoto městečka vystavil největší světový producent mléčných výrobků Lactalis vlajky se svými značkami před muzeem zasvěceným historii camembertu, symbolu ‚french way of life‘. Potravinářský gigant pronajímá část zdí muzea obci.



Lactalis, který letos čelil nebývalé celostátní mobilizaci výrobců mléka požadujících lepší výkupní ceny, totiž zaujímá stále větší postavení na trhu s camembertem. Nedávno se Lactalis stal největším výrobcem camembertu s chráněným označením původu.

Třiačtyřicetiletý Nicolas Durand, který v Camembertu vlastní farmu La Héronniere, je jedním z mála, kdo vyrábějí vlastní camembert. Chovatel a sýrař zpracovává více než 90 procent mléka ze svých 90 krav na 700 až 800 camembertů denně, zatímco v roce 2000 činila denní produkce asi 600 camembertů. Zbytek mléka vykupuje normandská společnost. Durandova farma zaměstnává sedm lidí, o čtyři více než loni.



Aby bylo možné cítit vůni vyráběného camembertu, je potřeba se vydat podél řeky až k pahorku, projít kolem stély vztyčené na paměť madam Harelové, která žila v letech 1761 až 1812 a vynalezla camembert, a pak se dostaneme až k farmě, kterou Durandova rodina vlastní od roku 1961. Sýr se tam vyrábí od roku 1987.

Když se tady zeptáte, jaký je rozdíl mezi Durandovým a průmyslově vyrobeným camembertem, je to urážka, říká jedna ze zaměstnankyň. Nejenže má chráněné označení původu, ale navíc je farmářský. „To znamená, že je vyroben z mléka našich krav, nikoli z mléka od různých producentů. Pro chuť je to důležité,“ cituje Nicolase Duranda agentura AFP.

Jeden camembert od Durandových stojí přímo na farmě 4,40 eura (119 Kč), v prodejnách asi 5,60 eura (151 korun). Průmyslově vyrobený camembert od velké značky stojí v supermarketu o dvě eura méně.

Chytit příležitost..

Bitva se odehrává na poli kvality a ceny. Trh s camembertem je stále napjatější: jeho celkový prodej klesl v posledních pěti letech o deset procent, ale zároveň se o 16 procent zvýšil prodej sýrů s chráněným označením původu. Potravinářský gigant Lactalis spoléhá jak na chráněné označení původu se svými značkami Graindorge a Jort, tak na produkci bez tohoto označení se značkami Président, Lepetit či Lanquetot.



Farma La Héronniere dnes nedokáže uspokojit poptávku a ráda by do půl roku našla skupinu - ovšem nikoliv Lactalis -, která by přinesla finance a zaměstnance. Chtěla by také přilákat turisty k návštěvám a degustacím. Nabídek má mnoho a často pocházejí zdaleka, například z Číny nebo z Ruska, říká Nicolas Durand.

Farmář ale vyčkává. „Žraloci čekají na svou příležitost. Nechci ale, aby se z mé farmy stal závod na výrobu mléka. Chci vyrábět sýry ‚made in France‘,“ zdůrazňuje.