V Praze v dubnu poprvé vystoupí autor filmové hudby Joe Hisaiši

Hajao Mijazaki: Cesta do fantazie (2001) | foto: Reprofoto

PRAHA V Praze 23. dubna vystoupí japonský skladatel Joe Hisaiši, autor hudby k animovaným filmům Cesta do fantazie nebo Princezna Mononoke. Při své první návštěvě Česka bude v pražském Foru Karlín dirigovat koncert nazvaný The World of Joe Hisaishi. Vystoupení bude součástí festivalu Film Music Prague 2017. Informoval o tom ředitel festivalu Nikola Bojčev.

„Je to pro nás velká čest. Joe Hisaiši je fenomén. V Evropě to bude jeho teprve druhý koncert, proto jsme rádi za tuto příležitost,“ uvedl Bojčev. Hisaiši, který se proslavil dlouholetou spoluprací s japonským Studiem Ghibli, bude dirigovat symfonický orchestr a chlapecký sbor Boni Pueri. Shrek a Hercules v Rudolfinu: filmová hudba v podání symfoniků Skladatel Hisaiši vytvořil od roku 1981 přes sto soundtracků i alb, nejznámější je jeho hudba k filmům animátora Hajaa Mijazakiho, včetně soundtracků ke snímku Cesta do fantazie. Ten v roce 2003 získal Oscara za nejlepší celovečerní animovaný film. Vedle komponování hudby působí také jako hudební aranžér a dirigent. Rodák z Nagana vlastním jménem Mamoru Fudžisawa si zvolil svůj umělecký pseudonym podle amerického hudebníka a producenta Quincy Jonese. Dalším hostem festivalu Film Music Prague bude skotský skladatel Craig Armstrong, držitel cen Grammy a Zlatý globus za filmový muzikál Moulin Rouge! Armstrong 21. dubna uvede koncert svých filmových melodií v Paláci Žofín. Koncert nese název A Story of Love a vystoupí na něm také Praga Sinfonietta a sbor po vedením dirigentky Miriam Němcové. Sopránového sóla se ujme britská sopranistka Christina Johnstonová. O den později Film Music Prague ve Foru Karlín nabídne multimediální koncertní show Alien: The Symphony. Dvouhodinová akce kombinuje hudbu z filmů o vetřelcích se speciálními efekty a osvětlením. Pod vedením japonského dirigenta Čuheie Iwasakiho vystoupí Filmová filharmonie a sbor. Ve světové premiéře zazní suita z filmu Prometheus, pro který napsal část hudby skladatel Harry Gregson-Williams. Film Music Prague každoročně přiváží do metropole netradiční hollywoodské projekty za účasti různých hostů, zejména skladatelů. V minulých letech byli v Praze držitelé Oscara Elliot Godlenthal (Frida), Rachel Portman (Čokoláda), Jan Kaczmarek (Hledání Země-Nezemě) nebo skladatelé Harryho Pottera Nicholas Hooper a Patrick Doyle. Úspěch měl koncert skladatelské dvojice Harry Gregson-Williams (Shrek, Marťan) a Fernando Velázquez (Sirotčinec, Purpurový vrch). Hvězdou loňského ročníku byl britský skladatel David Arnold, autor hudby ke čtyřem bondovkám a velkofilmům Hvězdná brána, Den nezávislosti nebo Godzilla.