Ve věku 93 let zemřel František Řehák - zedník Lorenc z filmu Na samotě u lesa

Rodák z Nového Bydžova na Královéhradecku prošel divadelními scénami v Mladé Boleslavi, Zlíně a Olomouci. Často hostoval i v Praze, především v Divadle Za branou. Jeho první větší filmovou rolí byl v roce 1967 abbé v Rozmarném létě. Menzel pak Řeháka obsadil ještě několikrát, kromě zmíněných snímků také v Postřižinách, Slavnostech sněženek nebo filmu Obsluhoval jsem anglického krále.



Jednou z jeho nejznámějších filmových rolí je pravděpodobně malá, ale nezapomenutelná úloha zednického mistra Lorence ve snímku Na samotě u lesa, o němž jedna z postav tvrdí: „Von teda cihlu do ruky nevezme, ale odborník je to na slovo vzatej.“ Navzdory, nebo právě díky svým jednoslovným replikám, se tato postava vepsala do paměti několika generací diváků.

Poslední rozloučení s Františkem Řehákem se bude konat v úterý 4. července od 13:20 v obřadní síni olomouckého krematoria.