Velitel tichomořské flotily USA: Rozkaz k jadernému útoku na Čínu bych poslechl

CANBERRA Jeden z posluchačů v sále Australské národní univerzity v Canbeře se Swifta zeptal, zda by s pomocí jaderných zbraní zaútočil v příštím týdnu na Čínu, kdyby to Trump rozkázal. „Odpověď by byla ano,“ řekl velitel americké tichomořské flotily. „Každý příslušník amerických ozbrojených sil přísahal bránit ústavu Spojených států proti všem zahraničním i domácím nepřátelům, poslouchat nadřízené důstojníky a prezidenta Spojených států jako nejvyššího velitele,“ vysvětlil.

Swift dále řekl, že právě toto je jádrem americké demokracie a že by bylo zásadním problémem, kdyby se armáda od tohoto principu (služební podřízenosti) odpoutala a svou loajalitu nasměrovala k civilní kontrole.



Tato odpověď později vyvolala dohady o tom, co přesně Swift civilní kontrolou myslel. Mluvčí tichomořské flotily Charlie Brown proto následně vysvětlil, že velitelova odpověď zahrnovala ujištění o významu civilního dohledu nad vojskem a že reagoval na hypotetický dotaz. Dodal, že premisu otázky Swift neřešil.

Americko-australského vojenského cvičení Talisman Saber, které se koná každé dva roky, se letos zúčastnilo 36 válečných lodí včetně americké letadlové lodi USS Ronald Reagan, 220 letadel a 33 tisíc vojáků. Manévry v oblasti pozorovala čínská špionážní loď.