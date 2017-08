„Spoznávajme se vzájomne“, protože přátelství není fráze

VELKÁ POLOM (Moravskoslezský kraj) Před časem jsem zaevidovala naši obec v databázi zájemců o česko-slovenskou spolupráci. Máme společnou historii, nenarážíme na jazykové bariéry a Slováky jako národ máme všichni rádi.

Ozval se nám starosta nevelké oravské obce Ján Kamas. Dlhá nad Oravou je jen o něco málo menší než Velká Polom, má o cca 500 obyvatel méně, ale jinak jsou si obě obce hodně podobné – svými zájmy, problémy, postoji, přístupem k životu na venkově. Zásadní rozdíly však spočívají v charakteru jednotlivých regionů, kde se nacházejí, a které ovlivňují podstatným způsobem život obyvatel. Zatímco Velká Polom leží v sousedství největšího severomoravského města a tedy stále ještě průmyslové lokality, Dlhá se vine údolím podél řeky Oravy, rámují ji vysoké kopce s loukami posetými ovečkami a husté lesy. To vše samozřejmě ovlivňuje způsob obživy obyvatel. Zatímco u našich přátel převládá zemědělství, z řemesel pak řezbářství, naši lidé nacházejí převážně uplatnění v průmyslových podnicích, stavebnictví, případně ve školství a službách v moravské metropoli.

Se zástupci Dlhé n/O. jsme se potkali poprvé v roce 2011. Od té doby jsme zažili hodně hezkých společných chvil, účastníme se sportovních soutěží, kultury, vzájemně si vypomáháme s programem na významných akcích. Každoročně se zástupci partnerských obcí účastní tradičních setkání, u nás je to Den obce, v Dlhé n/O. zase Slávnosti pod Ostrým vrchom. Naše “Velkopolomské hvězdy“ , což je amatérský divadelní soubor, se vždy na Slovensku představí nějakým divadelním kusem a naše místní country kapela C&W OK BAND se tam již tradičně stará o večerní zábavu. Slováci zase zpestřují náš program vystoupením svého folklórního souboru, hasičské sbory soutěží na našem rybníčku, ředitelé základních škol se dělí o zkušenosti z oblasti školství a naši občané se druží se svými slovenskými kamarády, kteří jsou u nás jako doma. Také jsme naši partnerskou obec podpořili finančně – přispěli jsme na odstraňování škod po záplavách. Před několika lety jsme společně vydali také turistickou brožurku s mapkou pod názvem „Spoznávajme se vzájomne“. Cílem bylo poskytnout množství zajímavých informací o životě v našich obcích, poukázat na přírodní krásy i hmotné a kulturní dědictví. Zmíněny jsou v ní i některé podstatné události našich dějin, významné osobnosti i mnoho památek a další zajímavosti.

Partnerství nám přináší radost, poučení i zábavu. Je to moc fajn, doporučuji všem.