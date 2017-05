Vrah idolem? Ženy chtějí Jiřího Kajínka napravit, říká psycholožka

LN: O vrahu Jiřím Kajínkovi, který v úterý po prezidentské milosti opustil věznici, se nyní mluví jako o celebritě. Když vycházel z věznice, lidé mu tleskali. Cítí se on sám jako celebrita?

Pozornost, které se mu dostává, může vnímat rozhodně lichotivým způsobem. Dotyčné pak může považovat za své přívržence. Koneckonců i toho, co on sám vidí, tedy že je nevinný.

LN: Kdy dochází k takzvané „fascinaci vrahy“?

Je všeobecně známo, že fascinace násilím je typická u lidí, které přímo nezasáhlo. Násilí nás fascinuje z tepla obývacího pokoje, kde víme, že se nás netýká. Pocity jsou to velmi intenzivní a nejsou rušené tím, že bychom si představovali negativní následky.

LN: Jak vnímáte, že má společnost takového hrdinu?

Neřekla bych, že jde o hrdinu. Spíše si myslím, že jde o událost, která širokou laickou veřejnost upoutá už tím, že někdo sedí tak dlouho ve výkonu trestu a dokonce v té době uteče. Je to pro některé i nástroj, jak zapomenout na problémy všedních dnů.

LN: Dá se vůbec očekávat, že zájem o jeho osobu ustane?

U všech takových senzací se vrchol pozornosti koncentruje do krátké doby, kdy jsou aktuální. Poté zájem vyprchá. Předpokládám, že se tak u skupiny, která s případem nikdy bezprostředně nepřišla do kontaktu, stane ve chvíli, kdy toto téma vypadne z médií.

LN: Znamená to tedy, že zájem projevuje tato skupina jen tehdy, pokud se zrovna něco v souvislosti s Kajínkem řeší?

Zájem byl vždy oživen tím, že se tento příběh čas od času vracel. Určití významní lidé se k němu vyjadřovali. Byl podpořen i zfilmováním. Dneska je tak ve veřejném mínění několik stylizací tohoto příběhu. Jaký je ale ten skutečný, se neví. Možná že i tato nejistota přiživuje zájem.

LN: Mají lidé, kteří si odpykávají trest za vraždu, nějaké shodné osobnostní rysy?

Mají za sebou různé životní příběhy, takže se sotva dá vystihnout něco, co by všechny spojovalo. Napadá mě ale, že všichni dost často používají zmizík na vlastní pocity viny a tvrdí, že se ničeho nedopustili. Za všechno může oběť nebo shoda okolností. Někteří volí ještě takovou strategii, že to snad ani nebyli oni a že u nich muselo dojít k zatmění mysli. Nebo tvrdí, že to byl někdo jiný.

LN: Píšou do vězení častěji obdivné či zamilované dopisy ženy?

Typicky jsou přívrženci násilných pachatelů ženy. A to ženy, které v reálném životě nejsou ukotvené, nemají uspokojující vztahy. Hledají proto idoly v mediálních obrazech pachatelů. Dost často mají pocit, že právě ten člověk potřebuje jejich pomoc a že ony jsou ty osoby, které ho mohou napravit. Jde nicméně pouze o fikci, která je způsobená osobnostním založením. Nemusí to být ovšem úplně bezpečné.

LN: Znáte takový případ?

Staly se případy, kdy známost navozená nejdříve přes dopisy na dálku a poté i návštěvami ve věznici nedopadla dobře. V tom jednom, který mám na mysli, došlo k zavraždění obdivovatelky.

LN: Nedoufají takové ženy, že je dokáže ochránit?

Spíše je to o tom, že zaplní prázdné místo v životě, než že by čekaly ochranu. Jsou vedené životní naivitou, povrchní sentimentalitou. Z různých důvodů nemohou navázat normální vztah a chtějí si zvýšit pocit životní důležitosti. Hledají si idol tímto nezdravým způsobem.

LN: Snaží se vězni takové známosti i využít, aby byli propuštěni?

Setkala jsem se například s účelovým chováním pachatele ve výkonu trestu, který se snažil zmanipulovat vězeňskou psycholožku. Psal jí dopisy, ve kterých se stylizoval do role, že k ní něco cítí. Psal velmi subtilním způsobem. Každý se chce dostat na svobodu, a drtivá většina pachatelů si ke všemu myslí, že je nevinná.