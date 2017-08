Silné bouřky postihnou skoro celé Česko, jediné štěstí má západ

PRAHA Vyjma západu Čech budou v pátek bouřky po celém území České republiky. Doprovodí je nárazový vítr a déšť s kroupami, přívalové srážky mohou zvednout hladiny menších toků. Na Moravě a ve Slezsku přesto vydrží vedra z posledních dnů, odpoledne tam maximální teploty překročí 31 stupňů Celsia. Vyplývá to z aktuálních informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

„Zvlněná studená fronta bude jen zvolna postupovat přes naše území k východu až k severovýchodu. Před ní proudí na Moravu a do Slezska velmi teplý vzduch od jihovýchodu,“ uvedli meteorologové. Výstraha před vysokými teplotami platí od pátečního poledne do 19:00 pro polohy do 600 metrů nad mořem pro Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Vedle horka tam v pátek po celý den až do nedělních 02:00 hrozí velmi silné bouřky, stejně jako v Pardubickém a Královéhradeckém kraji a na Vysočině. Silné bouřky očekávají v pátek meteorologové v Praze a Jihočeském kraji a v časti Středočeského a Libereckého kraje.

Odpoledne ČHMÚ oznámil, že v pátek mezi 08:00 a 14:00 již napršelo při deštích a bouřkách na jihu středních Čech a v jižních Čechách místy až 50 milimetrů, tedy 50 litrů vody na metr čtvereční. Začaly tam také stoupat hladiny menších toků, ale zatím nikde nedosáhly ani prvního stupně povodňové aktivity.

Podle meteorologů bouřky doprovodí nárazy větru ojediněle přes 90 kilometrů za hodinu, přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů a kroupy. Nelze vyloučit, že některé menší toky krátkodobě překročí první stupeň povodňové aktivity.

Bouřky se přes Česko přehnaly už v noci na čtvrtek i na dnešek. Nejvíce potrápily Moravu. V celém Česku měli dnes v noci hasiči kvůli následkům bouřek přes 700 výjezdů, odklízeli popadané stromy a v práci nadále pokračují. Stromy například zabránily jízdě vlaků v koridoru z České Třebové na Moravu a na východě země přerušily dodávky elektřiny do stovek domácností. Popadané stromy ale nikoho nezranily.