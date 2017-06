Vyšetřování útoku v Londýně, nový ministr a Zlatá hokejka

Útočník z Cardiffu. Osborne byl zatčen na základě podezření z terorismu. Útočník, který údajně křičel: „Chci zabít všechny muslimy“, když najel dodávkou do davu, má být manželem a otcem čtyř dětí s rodinným sídlem v Somersetu. Podle deníku The Guardian si útočník dodávku pronajal v neděli ráno. Krátce po pondělní půlnoci zadržela Osbornea policie za podezření z pokusu o vraždu, nelze vyloučit možnost teroristického útoku.

Nový ministr? Prezident Miloš Zeman se setká na Hradě s náměstkem ministryně školství Stanislavem Štechem, který by měl nahradit Kateřinu Valachovou v čele resortu. Valachová (ČSSD) v pondělí Zemanovi na Hradě zopakovala, že trvá na své demisi a Zeman ji přijal.

Velvyslanci v Česku, co nejsou v Česku. Prezident Zeman po Štěchovi přijme další návštěvy. Převezme pověřovací listiny nových velvyslanců v Česku. Bude to: Kheshwar Jankee, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Mauricijské republiky, se sídlem v Berlíně, Marcel Robert Tibaleka, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ugandské republiky, se sídlem v Berlíně a Mbatna Bandjang, nový mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Čadské republiky, se sídlem v Moskvě.

Dlouhé autobusy na letiště? Rada hlavního města má na programu jednání vyhodnocení provozu velkokapacitních autobusů na letiště. Praha zvažuje, že by dlouhé autobusy nakoupila i pro jiné trasy, například do zoo. Potřebovala by ale na provoz výjimku ze zákona.

Zlatá hokejka. Útočník David Pastrňák z Bostonu by se mohl stát nejmladším vítězem v historii ankety Zlatá hokejka pro nejlepšího českého hokejistu. Nejproduktivnější Čech v uplynulém ročníku NHL i na mistrovství světa v Paříži útočí na premiérový triumf v 21 letech, které navíc oslavil až po sezoně 25. května. Slavnostní vyhlášení 49. ročníku tradiční ankety se po dlouhých letech konání v Karlových Varech přesunulo do Prahy. Hostí jej od 21:30 Forum Karlín a přímým přenosem vysílá program ČT1.

Bude horko. V Čechách a na jižní Moravě budou v úterý tropické teploty, podle meteorologů maximální teploty v těchto regionech většinou překročí 31 stupňů Celsia.