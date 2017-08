Vzniká celovečerní dokument o spolupráci La Putyky s rwandským souborem

O setkání dvou zcela odlišných cirkusových souborů, českého Cirku La Putyka a rwandského Future Vision Acrobat, vzniká pod vedením režiséra Michala Vargy celovečerní dokumentární film. Vrcholem spolupráce těchto dvou souborů je jedinečná interkontinentální cirkusová show Hit, Tell the difference, jejíž premiéra se koná ve čtvrtek 17. 8. 2017 na Mezinárodním festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná.

Autoři, tedy již zmíněný režisér Michal Varga a producent Marek Novák, ve svém snímku s pracovním názvem Cirkus Rwanda chtějí zachytit především setkání dvou naprosto odlišných kultur. Na jedné straně je principál La Putyky Rosťa Novák, známý svým workoholismem a perfekcionismem, který kvůli přípravě společného představení na čas opustí svou pražskou komfortní zónu a vydá se i se svým souborem do Rwandy. Na straně druhé je vedoucí osoba rwandského souboru Future Vision Acrobat Elisée Niyonsenga. Ten jako dítě přežil rwandskou genocidu a dnes ve své zemi, která se stále vzpamatovává ze své tragické historie, vede akrobatický soubor složený z osiřelých dětí. Snaží se o to, aby tyto děti měly smysl života a neskončily na ulici jako kdysi Elisée.

Do spolupráce navíc prosakují oboustranné předsudky. Například většina Rwanďanů si myslí, že všichni Evropané jsou pohádkově bohatí. Evropané zase mají dojem, že všem Afričanům je třeba pomáhat. Co se stane, když se tyto dva světy propojí před kamerou při tvorbě společného představení? Co se dozvíme o vztahu Evropy a Afriky? A kdo komu vlastně pomůže více? Na tyto otázky hledá chystaný dokument odpovědi. „O filmu z prostředí nového cirkusu jsme s dvorním kameramanem La Putyky Jakubem Jelenem přemýšleli už dlouho. Když jsem se dozvěděl o existenci rwandského akrobatického self-made mana Eliseého, zajímalo mě, jak by mohla vypadat jeho spolupráce s Rosťou. Chtěl jsem prozkoumat, jestli umění dokáže překonat kulturní rozdíly, které oba aktéry rozdělují,“ říká k vznikajícímu filmu režisér Michal Varga.

Film s pracovním názvem Cirkus Rwanda vzniká v produkci Xova Film v koprodukci s Českou televizí. Premiéra v kinech je plánována na léto 2018.