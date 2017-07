Za smrt Lioua Siao-poa může i čínská vláda, říká šéfka Nobelova výboru

„Čínská vláda má velkou zodpovědnost za jeho předčasnou smrt,“ sdělila Reissová-Andersenová agentuře Reuters. „Považujeme za hluboce znepokojující, že Liou Siao-po nebyl přemístěn do zařízení, kde by mohl dostat odpovídající lékařskou péči dříve, než se stal nevyléčitelně nemocným,“ dodala. „Zprávy o vážném stavu Lioua Siao-poa se setkaly částečně s mlčením a s opožděnými váhavými reakcemi po celém světě... Je smutnou a znepokojivou skutečností, že zástupci svobodného světa, kteří si sami cení demokracie a lidských práv, jsou méně ochotni postavit se za tato práva ve prospěch jiných,“ stojí také v prohlášení Reissové-Andersenové.

„Hnutí za lidská práva v Číně a na celém světě ztratilo zásadového bojovníka, který zasvětil svůj život nenásilné a důsledné obhajobě a prosazování lidských práv a který byl uvězněn za to, že stál za svým přesvědčením,“ uvedl vysoký komisař OSN pro lidská práva Zajd Raad Husajn.

Zároveň vyzval Peking, aby disidentově ženě nebránil ve svobodě pohybu včetně vycestování. Liou Sia je od roku 2010, kdy její manžel dostal Nobelovu cenu za mír, v podstatě držena v domácím vězení a trpí depresí.

Německá kancléřka Angela Merkelová označila Lioua za statečného bojovníka za občanská práva a za svobodu projevu.

Osobnost čínského disidenta ocenil i český ministr kultury

Osobnost zesnulého čínského disidenta ocenil i český ministr kultury Daniel Herman. „Odchází v něm osobnost velké mravní čistoty. Ve svém boji za život ve svobodě se nenechal zlomit ani brutalitou totalitní moci, ani vážnými zdravotními problémy. Uchovám si jej v paměti mezi těmi, jejichž život svědčí o smyslu zápasu o dobro; byť by se tento zápas zdál marný a předem prohraný,“ uvádí se v Hermanově vyjádření.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek se ke smrti Lioua Siao-poa vyjádřil na svém účtu na Twitteru.

Lubomír Zaorálek (Twitter) @ZaoralekL Liou Siao-po si získal velký respekt statečností,se kterou žil a myslel.Lze pouze smeknout a vzdát mu hold. odpovědětretweetoblíbit

Nejznámější čínský politický vězeň, který se inspiroval československou Chartou 77, zemřel ve věku 61 let na selhání organismu. Trpěl rakovinou jater v konečném stadiu, kvůli které byl podmínečně propuštěn z vězení do ošetření v nemocnici ve městě Šen-jang na severovýchodě Číny. Čínské úřady ale neumožnily jeho převoz k léčbě do zahraničí, jak si přál. Dva západní lékaři přitom o víkendu uvedli, že Liou do ciziny transportován být může.



Liou by poprvé uvězněn po prodemokratickém protestu na ústředním pekingském náměstí v roce 1989. Nobelovu cenu získal v roce 2010, kdy si už ve vězení odpykával svůj čtvrtý a poslední trest.