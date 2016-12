Za smrt těhotné ženy žádá obžaloba výjimečný trest. Svázal ji a ucpal ústa, o vraždu prý ale nešlo

Obhájce poukázal na mnoho nejasností ohledně toho, jak žena zemřela a co tomu předcházelo. Verdikt Krajského soudu v Brně padne v úterý.



Radziszewski přiznal, že dívku svázal, a to prý kvůli tomu, že v minulosti pouštěla do domu jiné muže. Ústa jí posléze ucpal kvůli tomu, že se mu i spoutaná vysmívala.

Za vraždu těhotné ženy lze podle trestního zákoníku uložit 15 až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Obžaloba navrhla výjimečný trest ve třetině zákonné výměry, což by znamenalo 23 až 24 let.

Žena podle obžalovaného zprvu se svázáním souhlasila. „Je to neobvyklé, ale u nás to bylo normální,“ řekl obžalovaný, který hovořil o takzvané italské domácnosti. Připustil, že užíval pervitin. V osudný den se s partnerkou dlouho hádali, údajně kvůli nevěře. Podle svědeckých výpovědí i podle znalkyně je Radziszewski chorobně žárlivý.

Podle státního zástupce Radziszewski ženu svázal a opakovaně ji tři hodiny dusil rukama, lůžkovinami, poté i potravinářskou fólií. Při tom ji „vyslýchal“, například kvůli domnělé nevěře. Znalci se přiklánějí k tomu, že bezprostřední příčinou smrti bylo vdechnutí smotku fólie napěchovaného do úst. Mrtvou ženu Radziszewski nechal na posteli a poté tělo uložil do objemného vaku. Její smrt sám oznámil policii za několik dní.

Radziszewski v pondělí u soudu popřel další obvinění, že loni v létě nastříkal partnerce do obličeje kyselinu mravenčí, což mu taktéž vyčítá obžaloba jakožto pokus o těžké ublížení na zdraví. Podle státního zástupce mohla mít kyselina v obličeji i očích vážné následky. „Nevím, jak se to stalo,“ konstatoval muž. Poleptanou partnerku prý jen pomáhal ošetřit. Naopak obžalovaný doznal, že jezdil autem pod vlivem drog, což obžaloba kvalifikuje jako ohrožení pod vlivem návykové látky.

Recidivista Radziszewski podle znalců netrpí žádnou duševní chorobou, rozeznali u něj pouze poruchu osobnosti. Je narcistický, impulzivní, ignoruje pravidla. „Sám si vybírá, co uzná za vhodné respektovat,“ řekla psycholožka Beata Nour Mohammadi.