Zákaz hidžábu v české škole? Je to proti zákonu, tvrdí advokátka studentky

PRAHA Už za necelé tři týdny se octne na stole Městského soudu v Praze případ somálské dívky, která odešla z pražské Střední zdravotnické školy. Podle ní za odchodem stál zákaz nošení hidžábu. Právní zástupkyně dívky tvrdí, že otázku náboženských symbolů ve škole by měl ošetřovat zákon.

Když studentka Ayan Jamaal Ahmednuurová nenastoupila ke studiu na Střední zdravotnické škole v Ruské ulici, podala na ústav žalobu. Jelikož jí podle její verze nebylo dovoleno nosit tradiční muslimský oděv zahalující vlasy a ramena, stala se obětí diskriminace. První kolo soudu ale letos v lednu prohrála.

Verdikt první instance však nepřijala, podala odvolání a u soudu druhého stupně bude doufat v opačné rozhodnutí. Dívka žádá omluvu a 60 tisíc korun. „Domníváme se, že rozhodnutí soudu prvého stupně není správné po skutkové ani po právní stránce,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz její právní zástupkyně Radka Korbelová Dohnalová.

Lidovky.cz: Z jakého důvodu podle vás není rozhodnutí soudu správné?

Soud prvého stupně se zcela vyhnul otázce, zda v České republice může škola studentovi zakázat nošení malého šátku případně jiného náboženského symbolu – křížku, jarmulky nebo něčeho podobného, který je nošen v souladu s vírou studenta a nebrání komunikaci ani výuce.

Lidovky.cz: Považujete tuto otázku za tak zásadní?

Jde o otázku, která byla v diskurzu i v ostatních evropských zemích a kromě Francie v podstatě všechny evropské země došly k závěru, že není ani v rámci sekulárního pojetí školství namístě nošení hidžábu dívkám ve škole zakazovat – včetně Anglie nebo nám právně příbuzného Německa, kde to umožňují i učitelkám. Tato otázka by i u nás měla být v případě sporu posouzena soudy vyšších instancí.

Lidovky.cz: Proč?

Bez ohledu na to, zda nám přijde zákaz malého šátku či jiného náboženského symbolu u studentů vhodný, či nikoliv, musí tak v rámci našeho právního řádu učinit zákon, kterážto podmínka splněna není. Podle mého názoru je tak nepochybné, že škola nepostupovala v souladu se zákonem, Listinou základních práv a svobod ani mezinárodními dohodami.

‚Člověk nemusí být student, aby byl diskriminován‘

Lidovky.cz: Jeden z hlavních argumentů soudu byl, že vaše klientka nebyla studentkou školy a nemohla být tedy diskriminována. Co vy na to?

K tomu, aby člověk byl diskriminován v přístupu ke vzdělání, však nemusí být student. I uchazeč může být znevýhodněn z diskriminačních důvodů, které zákon neakceptuje. V daném případě argument školy, který převzala paní soudkyně, že klientka nepředložila doklad o pobytu, je účelový.

Lidovky.cz: V čem?

Objevil se až čtvrt roku poté, co se o kauzu začala zajímat média a veřejný ochránce práv. Klientka přitom jako azylantka doklad o pobytu evidentně měla. Uprchlíci, kteří získají u nás azyl, mají místo občanky či pasu průkaz o pobytu, nosí ho při sobě, nebyl důvod, aby jej na požádání nepředložila.

Lidovky.cz: Co čekáte od odvolacího soudu?

Odvolací soud může rozhodnutí po opakování některých důkazů změnit a žalobě vyhovět. S ohledem na to, že napadené rozhodnutí nesprávně posoudilo důkazní břemeno a také proto, že nevzalo v úvahu některé zásadní důkazy, dle našeho názoru by měl soud rozhodnutí zrušit a vrátit věc první instanci. Teoreticky samozřejmě může odvolací soud naše odvolání zamítnout.

Lidovky.cz: Pokud se mohu zeptat, jak se daří vaše klientce?

Klientka žije v České republice. V současné době pracuje, neboť pečuje o syna, kterého potřebuje zabezpečit.