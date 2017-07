Muž, který ubodal matku a podřízl postiženého bratra, dostal 20 let vězení

BRNO Za vraždu matky a postiženého bratra půjde muž na 20 let do vězení, rozhodl soud v Brně. Zabil je nožem loni v Jihlavě. K činu se přiznal, litoval ho. Podle Moravy byl čin obzvlášť surový, trýznivý a ze zištných důvodů, ale přihlédl k přiznání, dosavadní bezúhonnosti a možné resocializaci obžalovaného. Proto nenavrhl výjimečný trest, který by se pohyboval v rozmezí 20 až 30 let. Doživotí podle něj nepřicházelo v úvahu. Obhajoba navrhovala 16 let vězení.

Vražda se stala loni v říjnu v Jihlavě. Muž zasadil matce 26 ran nožem a potom jí podřízl hrdlo, poté podřezal i bratra. V bytě otevřel zásuvky a skříně, vzal 100 000 korun, aby to vypadalo jako loupežné přepadení. Morava upozornil, že byl čin naplánovaný, provedený na více lidech a surovým způsobem.

Bratra podle něj obžalovaný zavraždil, aby se o něj nemusel starat a aby byl jediným dědicem majetku po matce, který měl hodnotu přes pět milionů korun. „Polehčující okolností je přiznání a jeho spolupráce s policií, vyjádření až v superlativech na osobu obžalovaného ze strany jeho okolí, bezúhonnost a posudek bezproblémové resocializace,“ řekl Morava.



Mladík působil ve folklorním souboru. Právě jeho členové poslali na soud vyjádření, ve kterém ho chválili a vylíčili jako člověka, který byl empatický a každému pomohl, zvýšil úroveň souboru. K činu uvedli, že je pro ně nepochopitelný.

Obhájce uvedl, že navrhuje 16, maximálně 17 let kvůli polehčujícím okolnostem. Kromě přiznání, spolupráce s policií a bezúhonnosti poukázal na mladý věk obžalovaného i možnost jeho pozdějšího začlenění zpět do společnosti. Obžalovaný v závěrečné řeči odmítl, že by čin spáchal kvůli majetkovému motivu, že by bratra zabil jako nepohodlného svědka nebo proto, aby se o něj nemusel starat. Řekl, že je mu to líto, že by skutek vrátil a že je připravený přijmout trest. Uvedl však, že by rád přijal takový trest, aby se mohl po jeho absolvování vrátit zpět do života. Omluvil se otci i přátelům.

Muži hrozilo 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Morava uvedl, že pokud pomine výjimečný trest, z trestní hranice navrhuje horní hranici 20 let. Vraždy označil za úkladné a zákeřné, zavrženíhodná byla podle něj především vražda postiženého bratra. Obžalovaný řekl, že se matky bál kvůli jejímu chování k němu i k bratrovi, že byla přísná, nechtěla se o bratra starat a mluvila o sebevraždě.