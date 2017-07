Zasahovala Moskva do voleb v USA? Trumpovi blízcí se setkali s Ruskou napojenou na Kreml

Donald Trump a Jared Kushner | foto: Reuters

WASHINGTON Nejstarší syn Donald, zeť Jared Kushner a bývalý šéf volební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa se setkali s ruskou právničkou napojenou na Kreml krátce poté, co si současný šéf Bílého domu loni zajistil republikánskou nominaci do boje o nejvyšší úřad v zemi. Informoval o tom v neděli list The New York Times (NYT), podle kterého jde o první potvrzenou soukromou schůzku prezidentových blízkých spolupracovníků s Rusy.

Kvůli němu FBI vyšetřuje Trumpovy muže. Kreml velvyslance Kisljaka radši volá domů Setkání se v budově Trump Tower v New Yorku uskutečnilo loni na počátku června. Donald Trump mladší schůzku potvrdil, šlo podle něj o „krátké seznamovací setkání“, které se týkalo především zrušeného programu na adopcí ruských dětí americkými občany. „Nebylo to v té době tématem kampaně a nenásledovala žádná další schůzka,“ uvedl prezidentův syn v prohlášení.

O účast na této schůzce Trump mladší podle svých slov požádal i svého švagra Kushnera a tehdejšího šéfa prezidentské kampaně svého otce Paula Manaforta. Manafort loni v srpnu na svou funkci rezignoval kvůli obviněním, že pobíral peníze od bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyče. Podle Kushnerova právníka se manžel Ivanky Trumpové setkání skutečně „krátce“ zúčastnil. Nejrůznější instituce a úřady v USA se zabývají údajnými vazbami prezidenta Trumpa, jeho blízkých a spolupracovníků na ruské představitele. Vyšetřování je součástí větší kauzy kolem údajných zásahů Moskvy do amerických prezidentských voleb, z nich právě Trump loni v listopadu vzešel jako vítěz. Článek v NYT vyšel den poté, co se Trump poprvé ve funkci prezidenta USA na okraj summitu zemí G20 v Hamburku sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.