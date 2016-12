Zelené pyramidy muzea Biesbosch. Nejlepší holandská stavba roku

Architekti ze studia Marco Vermeulen získali nejvyšší holandské ocenění Dutch Design Award v kategorii staveb udělované každoročně v rámci festivalu Dutch Design Week. Přesvědčila nejen zajímavá architektura, ale také přidaná ekologická hodnota projektu.



Muzeum bylo kompletně přeměněno a rozšířeno o nové křídlo, které se díky velkým proskleným stěnám otvírá do krásné přírody okolo a skrývá pod svou střechou restauraci a prostor pro dočasné výstavy současného umění. V původních částech muzea je stálá expozice přibližující historii a rozvoj tohoto unikátního regionu, knihovna, multifunkční divadlo, vstupní prostor s recepcí, muzejní obchod a kanceláře. Budovu, její interiér i venkovní prostor navrhlo Studio Marco Vermeulen, zatímco design výstav vytvořilo Studio Joyce Langezaal.

Travnaté střechy jako zelené pyramidy

Aby se předešlo zbytečnému plýtvání materiálem a energií, byla původní hexagonální struktura několika pavilonů, které tvořily komplex muzea, zachována, ale dostala společně s novou částí i nové originální zastřešení pokryté travním porostem, takže muzeum se jakoby zanořuje do země nebo spíš připomíná zelené pyramidy ze země vyrůstající. Střecha tak dodává stavbě nejen uměleckou ale také ekologickou hodnotu - slouží jako dobrá izolace. Mezi střechami se pak mohla vytvořit dobrodružná stezka jako výstup na malou horu s krásným výhledem.

Návrat k vodě

Muzeum se nachází v oblasti tzv. polderů (vysušené země). Jako součást národního programu vodní bezpečnosti byla ale část polderů o výměře 4450 hektarů vrácena opět do původního stavu, tj. zaplavena a vznikla tak retenční oblast chránícící zbytek krajiny před dalšími záplavami. Místo, kde stojí muzeum, se tak proměnilo v ostrov a název muzea se proměnil na Biesbosch MuseumEiland. Původní muzeum bylo již zastaralé a nebylo připravené pojmout velké množství návštěvníků. Nebyl tam dostatek stravovacích kapacit a také stálá expozice potřebovala opravy.

Minimální spotřeba energie

Nová i stará část je navržena tak, že minimalizuje spotřebu energie. Skleněné průčelí je vyplněno novým moderním žáruvzdorným sklem, které eliminuje potřebu žaluzií. Zapuštění stavby na severozápadní straně a střecha pokrytá travním porostem slouží jako perfektní tepelná izolace. V chladných dnech tato biomasa udržuje v domě stabilní teplotu. Teplo je zajištěno topením v podlaze, topí se biomasou. Během teplých letních měsíců je voda z řeky využívána ke chlazení vzduchu v muzeu.



Vrby čistí odpadní vodu

Sanitární odpadní voda se čistí přes vrbové filtry, což je novinka v celém Holandsku. Toto čištění vody pomocí biomasy se nazývá helofytenfilter. Vrby absorbují z odpadní vody nitráty a fosfáty, které jim slouží jako živiny a pomáhají jim v růstu. Vyčištěná voda je potom odváděna mokřadem dál do řeky. Tento vrbový filtr o rozloze 100 m2 vyčistí veškeré odpadní vody z muzea a restaurace. Když jsou větve vrb jednou za dva roky pořezány a usušeny, jejich dřevo poslouží jako biopalivo pro muzeum nebo pro další účely.

Synergie s přírodou

Výběrová komise Dutch Design Awards ocenila vyzrálý a komplexní projekt nejen na poli architektury, ale i krajinotvorby. Komise ocenila dosažený výsledek přestavby, ale i fakt, že nový design byl vytvořen na základě původní stavby a nedošlo tak k její demolici. Zaujala nejen budova, ale také celkové přírodní prostředí a přidaná ekologická hodnota. Architekti vytvořili perfektní synergii s okolní přírodou.



Tento projekt ukazuje možnost transformace zastaralé architektury sedmdesátých let a představuje novou cestu, jak naložit s krajinou. Architekti úspěšně dosáhli obojího, soudě nejen podle dosažených cen za architekturu, ale i podle počtu návštěvníků, kteří se do muzea hrnou. Za celý rok 2012 navštívilo muzeum okolo 35 tisíc návštěvníků, zatímco přibližně stejný počet návštěvníků přišel do muzea jenom první tři měsíce po jeho novém otevření v létě 2015.