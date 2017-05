Zeman by ministryni Schillerovou přijal. Sobotka svolal na čtvrtek koaliční radu

Peking/Praha Pokud by premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl na post ministryně financí Alenu Schillerovou a pokud by byla kandidátkou hnutí ANO, prezident Miloš Zeman by ji akceptoval. Řekl to v neděli při setkání s českými novináři v Pekingu. Zároveň poznamenal, že pokud by premiér Schillerovou jako ministryni nenavrhl, měla by být vypovězena koaliční smlouva. Na místě předsedy ANO Andreje Babiše by tak již dávno učinil a začal by razantní předvolební kampaň.

Zeman poznamenal, že trvá na dodržování koaliční smlouvy, protože je staromódní člověk a učil se, že se smlouvy mají dodržovat. „Kdyby byla premiérem, kterého chci upozornit, že mi zatím nikoho nenavrhl, takže ponechává toto místo neobsazené ze svého hlediska, kdyby byla premiérem navržena paní Schillerová a kdyby byla kandidátem hnutí ANO, tak bych neměl problémy s akceptací paní Schillerové, protože by to byla kandidátka hnutí ANO,“ řekl Zeman.

‚Můžeme si ušetřit paralýzu vlády.‘ Babiš chce místo sebe Schillerovou Pokud by Sobotka Schillerovou nenavrhl, Zeman by patrně řešil situaci podáním avizovaného podnětu k Ústavnímu soudu. „Protože by došlo k již druhému porušení koaliční smlouvy,“ podotkl. Za první označil návrh na odvolání Babiše bez souhlasu hnutí ANO. Když by Sobotka návrh ANO na Schillerovou jako ministryni financí neakceptoval, došlo by podle Zemana k dalšímu hrubému porušení koaliční smlouvy. „Myslím si, že v takovém případě by bylo daleko vhodnější koaliční smlouvu prostě vypovědět. Kdybych já byl předsedou hnutí ANO, tak už dávno toto hnutí není ve vládě a začne razantní předvolební kampaň,“ poznamenal. Zeman také během rozhovoru s novináři poznamenal, že oba podněty k ústavnímu soudu, tedy jeho a Sobotky, který chce podat kompetenční žalobu, mohou být staženy, když bude navržena Schillerová. ANO požádá o dřívější termín rady než Sobotkou navržený čtvrtek Premiér Sobotka svolal na čtvrteční podvečer koaliční radu. Hnutí ANO v pondělí na zasedání předsednictva vlády ale požádá o dřívější termín. V neděli to řekla mluvčí vicepremiéra Andreje Babiše (ANO) Lucie Kubovičová. Situace vyžaduje rychlejší jednání, uvedla. Babiš: Jednání o obsazení čela ministerstva financí budou pokračovat příští týden Sobotka se s Babišem v pátek na jednání mezi čtyřma očima nedohodl na návrhu ANO, aby Babiše ve vedení ministerstva financí vystřídala jeho dosavadní náměstkyně Alena Schillerová a funkce vicepremiéra se ujal ministr životního prostředí a místopředseda ANO Richard Brabec. Babiš v pátek odmítl výhrady ČSSD, že by Schillerová ovlivňovala činnost Finanční správy. Tvrdí, že jejím jmenováním ministryní by Sobotka urychlil konec vládní krize. Koaliční lidovci ctí, že ANO má právo na svou nominaci. Podle opozičních ODS a TOP 09 by ale jmenování Schillerové neznamenalo žádnou změnu proti současnosti, kdy úřad vede Babiš. Podle šéfa sněmovního klubu ODS Zbyňka Stanjury není Schillerová nezávislá, ale naopak je silně napojena na ANO.