Zeman bude v New Yorku hlavním hostem galavečera. Vstup stojí přes 17 tisíc

PRAHA Když se před dvěma roky prezident Miloš Zeman objevil v restauraci na Manhattanu, pila se vodka, bouchalo se do stolu a jeho ruští přátelé mu na harmoniku zahráli narozeninovou písničku z animovaného filmu o krokodýlu Geňovi.

Do New Yorku se Zeman chystá znovu za dva týdny. Promluví tu na zasedání OSN. A i když jsou šance, že by se tam sešel s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, mizivé, o vrcholný zážitek nepřijde. Zamíří totiž do vybrané společnosti, která se sejde v domě číslo 25 na Broadwayi, na jedné z nejluxusnějších adres na Manhattanu.



V neorenesančních interiérech, kde se kdysi prodávaly lístky na zaoceánské parníky do Evropy, si za dva týdny, 18. září, dá dostaveníčko newyorská smetánka. Zeman tam bude hlavním hostem akce Algemeiner Jewish 100 Gala, kde si v rámci galavečera převezme ocenění Warrior for Truth (Bojovník za pravdu) udělované vlivnou židovskou organizací Gershon Jacobson Jewish Continuity Fund (GJCF).

Kdo si bude chtít českého prezidenta poslechnout naživo, musí si ovšem pořádně připlatit. Lístky na akci se začaly prodávat minulý týden a jejich cena svědčí o tom, že půjde o galavečer pro bohatší klientelu. Základní vstupenka vyjde na 800 dolarů (v přepočtu přes 17 tisíc korun). Pro srovnání – je to dvojnásobek sumy, za niž se prodávají nejlepší místa v Metropolitní opeře.

Lístky spojené s reklamou ve sborníku akce pak začínají na 2500 dolarech a končí na částce čtvrt milionu dolarů za sponzora slavnostního večera.

Zeman nebude jediným oceněným, kromě něj medaili dostane také izraelský umělec Jaakov Agam nebo filantropové manželé David a Mona Sterlingovi. Podobně jako Zeman se podle GJCF zasloužili o „neutuchající podporu Izraele a židovského lidu“.

Již loni prezidenta Zemana Algemeiner zařadil mezi stovku nejvlivnějších osobností židovského světa. A letos dokonce kvůli němu odsunul termín tradičního galavečera.