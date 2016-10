‚Číňané ve spolupráci se Zemanem se mě snaží zastrašit’. Herman zveřejnil e-mail pro Bradyho

„Milý George, zdravím Tě z Prahy. Mám zajímavou zprávu. Dnes jsem na slovenské ambasádě mluvil s prezidentem Zemanem. Řekl mi, že Tvé vyznamenání na 28. 10. schválil,“ stojí na začátku zprávy, která měla podle Hermana přistát do Bradyho e-mailové schránky už 8. září. Jako první o ní informoval server Blesk.cz.



Ve zprávě zaslané strýci, který přežil hrůzy holokaustu a dodnes na toto téma přednáší, kromě toho Herman zmiňuje, že je prezidentem údajně schválené vyznamenání podmíněno neúčastí na setkání s dalajlámou. To nakonec proběhlo v minulém týdnu.

Znění dopisu, který měl ministr Daniel Herman zaslat svému strýci Jiřímu Bradymu již 8. září.

„Ale hned dodal, že jestli se setkám s Dalajlámou, který má přijet v polovině října do Prahy, tak že to zruší. Slyšeli to ještě dva ministři (Mládek a Ťok) a slovenský velvyslanec Weiss, kteří u toho byli,“ psal strýci ministr. Celé znění e-mailu má server Lidovky.cz k dispozici přímo od ministra kultury.



Svědectví ani jednoho ze zmíněných účastníků schůzky ovšem nevneslo více světla. Ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) před dvěma dny při příchodu na jednání vlády sice novinářům potvrdil, že byl svědkem rozhovoru prezidenta Miloše Zemana s ministrem kultury na slovenské ambasádě, v době, kdy jejich debatu sledoval, prý ale nepadla ani zmínka o udělování státních vyznamenání či Hermanovu strýci Jiřím Bradym.

Druhý ze svědků konverzace, ministr dopravy Dan Ťok (ANO), zas České televizi řekl, že debatě nevěnoval pozornost.

V e-mailové zprávě ovšem Herman dále vysvětluje, co přesně měl od Zemana při osobní schůzce slyšet. „V rámci Fóra 2000 (založil V. Havel) má Dalajláma přijet do Prahy. Čínská ambasáda se snaží tomu zabránit vytváří tlak proti tomu. Setkání s Dalajlámou mám v programu a Číňané ve spolupráci s M. Zemanem se snaží mě takto zastrašit. Tak ti jen píšu, abys byl informovaný. Jak to nakonec dopadne, nevím. Uvidíme,“ píše na závěr a připojuje ještě osobní zmínku o tom, jak se daří rodině.

Hrad se ovšem i nadále ostře vymezuje proti slovům Bradyho i jeho manželky a strýce. Brady podle Jiřího Ovčáčka na žádném seznamu vyznamenaných nikdy nebyl.

V reakci na čerstvě zveřejněný dopis prezidentův mluvčí Ovčáček pro Blesk.cz, který zprávu přinesl jako první, uvedl v krátkosti: „Už je to trapné. Ministr Herman pokračuje v ostudě. Tahá jako králíky z klobouku na poslední chvíli podivné ′důkazy′. O ničem takovém se na slovenské ambasádě nehovořilo. Seděl jsem po celou dobu u stolu s panem prezidentem.“



Brady přitom opakovaně tvrdil, že mu Hrad telefonicky oznámil, že bude vyznamenán řádem T. G. Masaryka. „Bylo nám oznámeno, že pan Brady dostane řád T. G. Masaryka, že ta ceremonie je 28. října a dostali jsme detaily, kolik lidí si na to může pozvat, kdy to začne, jak to bude všechno probíhat,“ řekla jeho žena Tereza.

O zrušení udělení státního vyznamenání se manželé Bradyovi, kteří přiletěli do Prahy z Kanady, kde žijí, dozvěděli až z Lidových novin.

Herman již před několika dny ukázal novinářům dopis podepsaný kancléřem Vratislavem Mynářem, ve kterém Hrad potvrzuje, že se Hermanovým návrhem na udělení vyznamenání bude zabývat. V dopise už se ale neuvádí, zda ocenění získá.

Ministr také zveřejnil sms, kterou podle svých slov dostal od hradního protokoláře Jindřicha Forejta. Ten v ní ministra informuje, „že diskutovaný návrh na udělení/propůjčení státního vyznamenání byl pro letošní rok odložen“. Zpráva podle Hermana byla doručena ve čtvrtek.

Kvůli sporu mezi rodinou ministra Hermana a zástupci Pražského hradu se desítky členů Parlamentu rozhodly slavnostní událost bojkovat. Na oslavách státního svátku tak budou některá sedadla prázdná, jak ukázala velká anketa serveru Lidovky.cz mezi zákonodárci a senátory.Slavnost chtějí ignorovat také někteří ministři.