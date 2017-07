Získají konečně nemocní dostupné konopí? A V Praze se bude testovat Libeňský most

V pondělí proběhne uzávěrka přihlášek do výběrového řízení na nového dodavatele léčebného konopí. Kolem konopí se vede v poslední době ostrá debata. Látka, kterou zákon povoluje na zmírnění obtíží pacientů s rakovinou, roztroušenou sklerózou či AIDS, totiž na pultech dlouho chyběla. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv se totiž opakovaně nepodařilo vybrat nového tuzemského pěstitele a látka se dovážela ze zahraničí.

Jenže o konopí dovezené ze zahraničí, které je momentálně v Česku jako jediné dostupné, nemají pacienti zájem. A podle informací serveru Lidovky.cz je problém i v tom, že expirační doba zásob o celkovém objemu 2 kilogramy je pouze do 17. července tohoto roku.

Začíná mezinárodní taktické cvičení jednotek pozemní protivzdušné obrany s názvem Tobruq Legacy 2017. Cvičení se uskuteční na území ČR, Litvy a Rumunska. Více než 1700 vojáků z deseti aliančních států bude nacvičovat pozemní protivzdušnou obranu v rámci mnohonárodnostního uskupení. Výcvik bude probíhat ve vojenském újezdu Hradiště, na 22. základně vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou a u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích. Potrvá do 23. července.



Bude zasedat vláda a na jejím programu je několik zajímavých bodů. Mimo jiné návrh vládního nařízení o znehodnocování některých zbraní a střeliva, návrh novely vládního nařízení o zkoušce odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E nebo návrhy o požadavcích na zabezpečení zbraní či střeliva a o technických požadavcích na střelnici pro munici.



Ministři ale budou jednat také o výjimkách z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti a proberou zpráva o migraci a integraci cizinců na území ČR v roce 2016.

Začínají zátěžové zkoušky hlavního mostu Libeňského soumostí, které potrvají do soboty vždy od 20:00 do 04:30 za úplného uzavření mostu pro dopravu. Zahájení se zúčastní náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek. Asi od 20:30 začne měření deformačních čar při přejezdech dvou vozidel o váze 40 tun a rychlostí max. pět km/hod, které bude probíhat až do 04:00.

Sledujeme vývoj situace kolem nákazy prasat na Zlínsku africkým morem. Veterináři by měli oznámit výsledky testování u dalších uhynulých prasat divokých nalezených v okolí Zlína.



Městský soud v Praze začne projednávat případ podnikatele, který podle obžaloby připravoval vraždu muže, s nímž prohrál arbitráž o 40 milionů korun.





V Ženevě by pod záštitou OSN mělo začít sedmé kolo jednání o politickém řešení syrského konfliktu. V jihozápadní části Sýrie od neděle platí příměří, které na summitu G20 dohodli prezidenti USA a Ruska. Nové příměří je posledním z kroků světových mocností v úsilí o zastavení bojů. Občanská válka v Sýrii začala před šesti lety a dosud v ní zahynulo přes 400.000 lidí.

Americký ministr zahraničí Rex Tillerson navštíví Kuvajt, který je prostředníkem v krizi kolem Kataru. Několik arabských zemí v čele se Saúdskou Arábií Katar obviňuje z podpory terorismu a mimo jiné chce, aby země uzavřela televizi Al-Džazíra, přerušila kontakty s Íránem a ukončila podporu teroristických skupin. Katar nařčení z podpory terorismu odmítá a ultimátum považuje za zásah do své suverenity. Země přerušily s Katarem diplomatické styky a uvalily na něj blokádu.