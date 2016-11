Zprávy dne podle editora: ‚aprílový žert‘ kolem metra D i nevkusný ‚esesák‘ na pietě

V úterý večer vypadl Google. Příčiny téměř dvouhodinového výpadku řešilo Česko celou středu, na sítích se objevila řada více či méně povedených vtipů.

Před 10 lety zemřel Alexandr Litviněnko. Jeho vrazi jsou stále na svobodě

Je podzim roku 2006 a v londýnském hotelu Millenium se na krátké schůzce setkávají tři Rusové nad konvičkou s čajem, aby prodiskutovali plán na společný byznys. O téměř měsíc později v nemocnici University College na severu Londýna jeden z nich, Alexandr Litviněnko, umírá po otravě záhadnou substancí. Až po jeho skonu lékaři zjistili, že to není thallium, jak se domnívali, ale radioaktivní polonium. Celý příběh si přečtěte zde:



Pamětní deska významného generála by mi odradila zákazníky, říká hoteliér

Československý generál a držitel Řádu Bílého lva Sergej Nikolajevič Vojcechovský, který v roce 1951 zemřel v sovětském gulagu, se zřejmě své pamětní desky nedočká. Připomínka hrdiny a jednoho z nejvýznamnějších generálů první republiky totiž vadí majiteli budovy spjaté s jeho životem. Desku chtěla historička Gabriela Havlůjová umístit na budovu bývalého vojenského velitelství v Praze, kde nyní sídlí hotel Residence Bologna. S její instalací ale nesouhlasí majitel hotelu Francesco Pinelli. Podle něj by deska odrazovala zákazníky. Více zde:



Italové dostanou o 211 milionů méně. Do nároků za ‚hlavák‘ připočetli i jiné nádraží

Firma Grandi Stazioni nakonec dostane peníze, které utratila za rekonstrukci hlavního nádraží v Praze. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) však Italům vyplatí podstatně menší sumu než tu, kterou si nárokují žalobou podanou na začátku listopadu. Jedním z důvodů je mimo jiné to, že developer do požadované částky započetl i položku týkající se nádraží v Karlových Varech. Kolik spráce kolejí poslal italské firmě? Dozvíte se zde:

Kybernetici radí Clintonové napadnout volby. Jejich data naznačují manipulaci



Skupina odborníků v oblasti informačních technologií vyzvala Hillary Clintonovou, aby dala přezkoumat výsledky voleb. Podle nich mohlo dojít k manipulaci s elektronickými hlasy ve státech Wisconsin, Pensylvánie a Michigan ve prospěch republikánského kandidáta. Více zde:



Metro D jen se dvěma stanicemi? Musí jít o opožděný aprílový vtípek, říkají architekti



Projekt plánovaného metra D se možná dočká velmi nezvyklého řešení. Náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD) by chtěl zprovoznit novou linku metra jen s konečnou a přestupní stanicí, bez šesti standardních zastávek. Městu se totiž nedaří vykoupit potřebné pozemky. „Vyvolává to ve mně pocit, že jde o opožděný aprílový žert,“ odpověděl v anketě serveru Lidovky.cz mezi odborníky architekt Petr Kučera. Více zde:



Mynář zavřel bránu, aby měl doma klid, stěžují si členové Hradní stráže

Nedávné nařízení kancléře Vratislava Mynáře uzavřít východní bránu Pražského hradu znepokojilo členy Hradní stráže. Za kancléřovým rozhodnutí vidí soukromé důvody, neboť v blízkosti brány bydlí. Nelíbí se jim ani to, že Mynáři musejí vzdávat poctu. Více zde:

ZÍDEK: Pieta v uniformě SS. Nejen nevkus, ale překročení všech hranic

Krátké shrnutí pro ty, kteří o kauze nečetli na zpravodajském serveru Lidovky.cz: U příležitosti Dne veteránů se 11. listopadu na Husově náměstí v Rakovníku konal před pamětní deskou pilotů RAF pietní akt, organizovaný zřejmě místním Klubem vojenské historie. Akce se aktivně zúčastnil muž v uniformě SS. Podle fotografií, které publikoval deník.cz, stál člověk ve stejnokroji SS během slavnostního projevu předsedy Klubu vojenské historie Jiřího Svobody za řečníkem a vedle pamětní desky. Více zde:



Kultovní módní záležitost. Vyšisované džíny s dírami zažívají boom

Zrzka v Hollywoodu: Kurz herectví, který nepotřebuju aneb Jak se nepřipravovat



Jak se rozloučit se zvířetem? V kafilerii skončit nemusí

Po smrti zvířete má majitel několik možností, jak se se zvířetem rozloučit. Jednou z variant je pohřbít domácího mazlíčka na svém pozemku. Tento krok je však vymezen zákonem. Zvíře nesmí uhynout na infekční nemoc. Hrob musí být kopán sto metrů od domu i pozemní komunikace, padesát metrů od pozemku souseda a dvě stě metrů od vodního zdroje. Více zde: