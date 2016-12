Zprávy dne podle editora: Dobroděj co nejedl hnůj, Banga na Hrad! A jak se u nás maká

Sotva vlna „atlantického jara“ dorazila z britského brexitu k břehům Spojených států a vyšplíchla nahoru Donalda Trumpa, odrazem se vrací k evropským břehům.



Přináší s sebou náplavu dobrodějů, ochotných lámat kopí v boji za obyčejný či spodní lid, urážený prý, ponižovaný a přehlížený elitami, které si takto představují liberální demokracii.

HANÁK: ‚Nezávislá rukavice‘. Objevil se nový kohout v aréně, Robejškovi Realisté

Ne že by to bylo i u nás něco nového. V poslední době se ale objevil nový kohout v aréně, který se chce prokokrhat do čela klofacího pořádku. Je to německo-český docent politologie Petr Robejšek. Poté, co se v Německu dosti znemožnil plagiátorstvím, našel si nový dvorek a založil stranu, nazvanou skromně po masarykovsku Realisté.

Politolog Petr Robejšek.

Co tyto lidi spojuje? To, že o onom spodním lidu, který chtějí chránit, nevědí vůbec nic. Jak se říká, nesnědli se sedláky talíř hnoje, nikdy se nemyli solvinou, nikdy neměli problém platit účty či obědy dětem, sehnat peníze na léky a podobně. To, že tím trpí asi desetina české populace, je samozřejmě hanba české liberální demokracie, nedá se však odstranit její likvidací. V Rusku tak učinili a lékaři mnohdy místo léků předepisují modlitbu.

Dostane Banga řád?

Náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská navrhla hudebníka Radka Bangu na Cenu hlavního města Prahy. Učinila tak v reakci na Bangův dlouhodobý postoj proti rasové nenávisti, který vygradoval při nedávném udílení cen Český Slavík. Banga na protest proti dvojnásobnému umístění kontroverzního zpěváka Tomáše Ortela na stupních vítězů pískal a opustil sál.



Náměstkyně Kolínská navrhla Bangu na pražské ocenění. Za ‚postoj proti nenávisti‘

„Atmosféra ve společnosti v poslední době houstne, jazyk nenávisti začíná být stále více normou, a to i mimo sociální sítě. Hudebník Radek Banga se s tím snaží nejen svojí tvorbou bojovat. Proto jsem jej navrhla na udělení Ceny hlavního města Prahy. Jsem přesvědčena, že si ji dnes zaslouží tak jak málokdo,“ informovala Kolínská v úterý na svém facebookovém profilu.

Radoslav Banga alias Gipsy.cz

K tomuto kroku ji ale nevedl pouze Bangův odpor při vyhlašování ankety Český Slavík, nýbrž jeho „kontinuální práce, která směřuje k tomu, že by se lidé měli vzájemně učit toleranci a nerozdmýchávat nenávist“. Hudebník totiž podle Kolínské několik let spolupracuje na mnoha charitativních akcích a podílí se na projektu „Když chceš, tak to dokážeš“, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování.

Milionáři jasko nevolníci?

Stáj formule 1 Mercedes zřejmě nemá nouzi o zájemce o uvolněný kokpit po mistru světa Nicu Rosbergovi, který v pátek zcela nečekaně oznámil konec kariéry. Šéf dozorčí rady týmu Niki Lauda prozradil, že od překvapivého prohlášení německého pilota se už většina ostatních současných jezdců „nechala vidět“ u důležitých představitelů týmu.



Máš na to vůbec koule? ptal se sám sebe Rosberg. A pak se rozhodl kariéru ukončit

Niki Lauda kritizuje Rosberga. Na tisíc procent chtěl pokračovat a teď beze slova skončil

„Skoro všichni, tak 90 procent startovního pole. Jen aby řekli: ‚Ahoj, jsme tady‘,“ řekl Lauda televizi Sky.

Nico Rosberg slaví.

Všichni elitní piloti jsou ale pod smlouvami. Podle Laudy například šéf Red Bullu Christian Horner prostřednictvím SMS vzkázal, ať v Mercedesu nikoho ani nenapadne začít přemýšlet o jeho jezdcích Maxi Verstappenovi a Danielu Ricciardovi.

„Ti mají velmi dobré smlouvy,“ podotkl Lauda. „Máme limitované možnosti, ale musíme vybrat toho správného a uděláme to,“ dodal. Nového kolegu Lewise Hamiltona chce angažovat ještě před Vánocemi.

Lauda zároveň ale také vyčetl Rosbergovi, že ani v náznaku nepřipravil tým na možnost, že by mohl v případě zisku titulu ukončit kariéru. „Mohl nás přece varovat: ‚Když se stanu mistrem světa, skončím.‘ To ale neudělal,“ řekl Lauda.

Ano, je to tak. Dělníci pracují! Máme důkaz!

Lidé bydlící na objízdných trasách dálnice D8 doufají, že jim její otevření ulehčí život. Panuje ale i strach z dalších sesuvů půdy. Nedostavěná D8 je pro obyvatele obcí v Českém středohoří utrpením. Objízdnou trasou přes Velemín, Bořislav a Žalany se denně valí až deset tisíc aut.

OBRAZEM: Horko na D8. finišující dělníci a strach z dalších sesuvů půdy

Velké množství z nich jsou plně naložené kamiony, za nimiž se tvoří dlouhé kolony. Obdobná situace je na silnici I/30, která vede údolím Labe z Lovosic do Ústí. Také po ní jezdí auta z „dé osmičky“. Kvůli častým kolonám a množství vážných nehod je považována za nejnebezpečnější komunikaci v kraji. Není divu, že se zdejší obyvatelé těší na 17. prosinec, kdy má být otevřen poslední – zhruba šestnáctikilometrový – úsek dálnice spojující hlavní město se Saskem.



Symbol českého big-beatu zemřel

V neděli, pár dní před svými sedmdesátinami, zemřel po dlouhé nemoci jeden z nejvýznamnějších českých rockových hudebníků všech dob Radim Hladík. Fenomenální kytarista a skladatel se pral s fibrózou plic. Poslední koncert odehrál se svou kapelou Blue Effect letos v září na Střeleckém ostrově.



Zemřel Radim Hladík. Česká rocková scéna přišla o nejlepšího kytaristu

Radim Hladík je spolu s o půl generace mladším Michalem Pavlíčkem považován za vůbec nejlepšího českého rockového kytaristu. Jeho kariéra vlastně opsala celé dějiny české scény - a zároveň je významnou měrou spoluutvářela. Už jako teenager byl členem vlivné rock’n’rollové kapely Komety, jeho hvězda ovšem zazářila až na další štaci, v na svou dobu progresivní české kapele The Matadors, se kterou natočil také první album. Už tady si vysloužil pověst české kytarové hvězdy číslo 1.

Po odchodu od The Matadors založil spolu se zpěvákem Vladimírem Mišíkem skupinu The Blue Effect, založenou na originální autorské tvorbě. Z této doby pochází i dodnes slavný singl Slunečný hrob, který se o několik desetiletí později stal ústřední písní filmu Pelíšky.