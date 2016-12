Zprávy víkendu: Sobotkovy sliby, (snad) bílé Vánoce i trest za proklínání velvyslance

V tureckém Istanbulu vybuchly u stadionu dvě nálože po fotbalovém zápase, kdy bylo na místě množství lidí. Útok byl namířený zřejmě hlavně proti policistům, většina z 38 mrtvých a zraněných byli právě oni. Proti místnímu Besiktasi hrál klub, jehož barvy hájí i čeští reprezentanti Tomáš Necid a Tomáš Sivok. Fotbalisté ale opustili stadion ještě před výbuchy. Čtěte zde:

K teroristickému útoku se přihlásila v neděli na internetu radikální kurdská skupina Sokoli osvobození Kurdistánu (TAK), podle níž při útoku zemřeli dva její členové.

Budou Vánoce bílé, nebo na blátě? Meteorologové odhadují, že... že to je na vážkách. Teploty mají být podle výhledu lehce nad nulou, takže zasněžená krajina na Štědrý den ještě není úplně vyloučená. Byla by to po minulých letech vítaná změna. Čtěte:

O víkendu byl hodně vidět premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). V sobotu na stranickém srazu vytyčil plány: zvýšit minimální mzdu a učinit zásadní daňovou reformu. ČSSD bude chtít od ledna 2018 zvýšit minimální mzdu a na rok 2018 zajistit důstojný růst platů ve veřejné sféře. Cílem ČSSD bude rovněž zásadní reforma daní směrem k progresi. Za hlavního oponenta označil premiér poněkud překvapivě koaličního partnera - hnutí ANO. Čtěte:

V neděli se Sobotka objevil v České televizi a opět sliboval, že přidá peníze různým skupinám. Více zde: Volby budou už za necelý rok. Podobných slibů a lákadel bude přibývat.

V Sýrii není nikdy nic jasné. Bojovníci radikálního hnutí Islámský stát (IS) znovu získali kontrolu nad městem Palmýra. Poněkud překvapivě. Ruské nálety je sice v sobotu odehnaly, v neděli už byly tisícovky islamistů úspěšné a po roce opět ovládli historicky cenné město. Více zde:

Co jste si mohli přečíst pouze na serveru Lidovky.cz:

Kvůli obsahu videa se Forejt policie bát nemusí. Horší to je v případě prověrky

Policie se nejspíš nebude zabývat vyšetřováním kompromitujícího videa s Jindřichem Forejtem, na němž mimo jiné šňupe bílý prášek. Bývalý šéf hradního protokolu si tak může částečně oddychnout. I kdyby se prokázala autentičnost videa, užívání drog v soukromí není trestné. Opačná situace je ale u bezpečnostní prověrky, o tu může Forejt velice snadno přijít. Více zde:

Za prokletí velvyslance jí hrozí zákaz praxe. Komora slouží režimu, říká Samková

Advokátce Kláře Samkové hrozí trest za její nepřístojné chování před tureckou ambasádou. Samková během antiislámského mítinku za účasti svých příznivců velvyslance třikrát proklela. Podle České advokátní komory tím porušila etický kodex právníka, za což si v krajním případě může vysloužit zákaz advokátní praxe. Samková postup komory odmítá, považuje ho za omezování politických názorů.

„Řízení se týká doktorky Samkové a jejího vystoupení před tureckou ambasádou, kárná žaloba byla podána tento týden,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí České advokátní komory (ČAK) Iva Chaloupková. Více zde:

První vězení v kauze Oleo Chemical: soud poslal za mříže podnikatele Jirounka

Přestával věřit, že se dožije spravedlnosti. V 88 letech se však Jindřich Vařeka, spolumajitel koupelnářského obra Ravak, dočkal. Vrchní soud v Praze ve středu poslal na šest let do vězení podnikatele a jednoho ze zakladatelů olejářské firmy Oleo Chemical Kamila Jirounka. Trest je pravomocný, Jirounek nyní může podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Jde tak o první trest vězení, který byl vynesen v kauze kolem společnosti Oleo Chemical, v níž v jiné větvi uvízl například i lobbista Ivo Rittig. Více zde:

LÉKO: V kauze Key Investments soud lapá myšky, zločin slaví

Pražský městský soud odsoudil (zatím nepravomocně) na tři, čtyři a pět let vězení tři bývalé členy představenstva společnosti Key Investments. Tito tři lidé ve známé kauze, která vypukla začátkem roku 2011, podle obžaloby způsobili 45 klientům firmy škodu 874 milionů korun, když spravovali jejich peníze při obchodování s cennými papíry. Více zde:

Další zprávy

Automobilovou honičku Václava Havla a Pavla Landovského se Státní bezpečností, když 6. ledna 1977 ujížděli s prohlášením Charty 77 a seznamem podpisů k poštovním schránkám, má v Praze 6 ztvárnit dočasný pomníček. Instalován bude v Gymnazijní ulici, která ústí do Evropské ulice, tedy v místě, kde byli zatčeni.



Její otec alkoholik ji stejně jako matku a dvě sestry v mládí pravidelně bil. A i když se atletka Julia Stěpanovová dokázala z nuzných podmínek v Kursku díky svému talentu dostat a na trati 800 metrů získala řadu medailí, život dál úplně idylický nemá. S manželem Vitalijem a tříletým synem Robertem jsou na útěku. Bojí se totiž o svůj život, protože ji kvůli odkrytí státního dopingového programu vyhrožuje smrtí tamní tajná služba.



Čeští florbalisté se radují z gólu do sítě Finska.

Po smolné porážce v semifinále s Finskem čeští florbalisté prohráli na MS v Rize i souboj o bronz se Švýcarskem, které výhrou 8:5 oplatilo Čechům porážku v boji o třetí místo z předchozího šampionátu v roce 2014. Hattrickem se v dresu vítězů zaskvěl Manuel Maurer.



Uplynuly už tři hodiny od chvíle, kdy projela cílem, ale Eva Puskarčíková se stále sama sebe ptala: Neprobudím se? Vážně ne? „Pořád mi to připadá jako sen,“ svěřovala se senzačně třetí biatlonistka stíhacího závodu v Pokljuce. „Je to najednou taková jízda, že to už ani nepobírám. Dneska jsem valila oči čím dál víc. Už jsem je valila předtím, když jsem začala dojíždět do desítky. A teď jsem na pódiu. To je šílený,“ vyprávěla Puskarčíková v rozhovoru.

Taneční soutěž StarDance vyhrál herec Zdeněk Piškula.

Vítězem osmé řady taneční soutěže StarDance se stal herec Zdeněk Piškula, který tančil s Veronikou Lálovou. Ve finále dnes předstihl lyžaře Ondřeje Banka s Evou Krejčířovou. Třetí skončila v diváckém hlasování herečka Jana Plodková s Michalem Padevětem. Odborná porota v přímém přenosu České televize ohodnotila stejným počtem bodů výkony Piškuly a Plodkové, Bank v tomto pořadí zůstal třetí.