Sobotka: Skokové zvýšení minimální mzdy má motivovat hlavně nezaměstnané

Sobotka plány představil v pořadu ČT Otázky Václava Moravce den poté, kdy na konferenci ČSSD oznámil spolustraníkům, že jejich největším soupeřem ve volbách bude jejich koaliční partner hnutí ANO, jemuž šéfuje ministr financí Andrej Babiš.

Sobotka plány představí ve vládě příští týden a věří, že se je podaří prosadit do parlamentních voleb, které se uskuteční příští rok na podzim.

Premiér chce zvýšit minimální mzdu na 11 tisíc korun hrubého. Dávky v hmotné nouzi by pak Sobotka rád viděl kolem hranice 8 tisíc korun čistého. Hmotná nouze se týká osob dlouhodobě nemocných či lidí v exekuci. Sobotka dodal, že Česká republika potřebuje aktivní sociální ekonomiku, která bude pomáhat v boji proti nezaměstnanosti.

„Potřebujeme, aby pracující rodiny s dětmi na tom byly na dávkách lépe, než nepracující rodiny s dětmi, potřebujeme zvednout dětské přídavky, aby pracující rodiny měly vyšší příjem,“ prohlásil Sobotka.

„V evidenci úřadů práce je stále 360 tisíc nezaměstnaných, i přesto že máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě,“ řekl Sobotka. Od příštího roku je schváleno posílení pro úřady práce, přijdou další zaměstnanci, kteří pomohou například s kontrolou vyplácení dávek.



Postupné zvyšování minimální mzdy Sobotku těší. Premiér nezapomněl dodat, že při jeho nástupu do úřadu byla minimální mzda na hodnotě 8 500 korun. Argumentoval, že všechny země okolo Česka zvyšují minimální mzdy.

Návrhy na změny v EET jsou cestou k šedé ekonomice

Přes návrhy změn v elektronické evidenci tržeb (EET), které projednává Poslanecká sněmovna, by se měli podnikatelé na její zavedení připravovat podle platného zákona. Norma jasně uvádí, koho se evidence tržeb týká. Podle Sobotky se zdá, že návrhy z dílny ministerstva financí i koaličních lidovců nebudou schváleny. Byla by to nejlepší varianta, dodal premiér.



Sobotka upozornil, že evidence tržeb má mimo jiné sloužit k narovnání podnikatelského prostředí a ověření účetnictví firem. „A až se ověří, tak je možné o tom (změnách) diskutovat. Jinak to otevírá cestu k šedé ekonomice,“ uvedl.

Změny obsahuje vládní daňový balík, který především zvyšuje daňové slevy na děti. Sněmovna by o něm měla jednat na počátku ledna v posledním čtení. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) navrhl, aby se EET nevztahovala na podnikatele, kteří mají daň stanovenou paušální částkou a jejichž příjmy v předchozích třech letech nepřekročily 250.000 korun ročně. Druhou změnou je vynětí e-shopů v případech, kde zákazník platí kartou přes internet a transakce se odehraje bez osobní účasti. Výjimky v EET chtějí i poslanci vládní KDU-ČSL. Opoziční ODS a TOP 09 navrhují zákon o evidenci tržeb zrušit.

EET není podle Sobotky jediným důvodem zániku menších hospod

Sobotka se vyjádřil také k zániku stovek menších venkovských hospod v souvislosti s EET. Podle průzkumu Sdružení místních samospráv České republiky kvůli EET zaniklo zhruba 700 menších hospod, většinou bez nabídky teplého jídla. „Určitě to (zánik venkovských hospod) není dobrá zpráva. Ale mohou tam být i další důvody. Je třeba se podívat, zda EET byl jediný důvod nebo poslední důvod, jak se vyvíjely tržby, jestli by měly šanci dlouhodobě přežít i kdyby systém EET nepřišel,“ uvedl premiér.



Elektronická evidence tržeb začala platit 1. prosince pro hotely a restaurace. Vláda si od ní slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků. Po hotelech a restauracích se budou muset od března příštího roku zapojit do EET maloobchodní a velkoobchodní firmy. Následovat budou i další obory podnikání. Sobotka upozornil, že daňový balík, který obsahuje změny v EET má naplánovanou účinnost až po spuštění druhé vlny EET.