Zrušte Trumpovu návštěvu, žádá starosta Londýna poté, co jej prezident kritizoval

Khan ve svém nědělním prohlášení vyjádřil soustrast a odsoudil teroristické útoky. Starosta následně dodal: „Londýňané dnes zaznamenají zvýšenou přítomnost policie i během dalších několika dní. Není důvod k obavám.“

O několik hodin poté americký prezident interpretoval ve svém tweetu slova starosty tak, že není důvod k obavám z terorismu. Poté, co Khanova kancelář upozornila, že význam Khanových slov je jiný, napsal prezident USA další tweet, ve kterém nazval reakci Khanovy kanceláře „ubohou výmluvou.“



V pondělním rozhovoru pro Channel 4 News uvedl starosta Londýna, že Trump se mýlil ve spoustě věcí a že by se jeho státní návštěva neměla uskutečnit. „Nemyslím si, že bychom měli vybalit červený koberec pro prezidenta USA za okolností, kdy veškeré jeho politické kroky jdou proti všemu za čím stojíme“ řekl Khan.



„Speciální vztah (mezi Spojenými státy a Spojeným královstvím) se neliší od vztahu s blízkým přítelem. Stojíte za ním v časech nesnází, ale řeknete jim, když se mýlí. A je zde mnoho věcí, ve kterých se Donald Trump mýlí,“ uvedl starosta.

„Nedovolíme Donaldu Trumpovi rozdělovat britské komunity,“ uvedl Khan pro BBC s tím, že někteří lidé se snaží živit na „nesváru a rozdělování.“ V rozhovoru pro Sky News vysvětlil, že do pondělí neměl čas se zabývat Trumpovými tweety.

Na Trumpovu tirádu musel sérií reagovat i americký ambasador v Londýně, která vyvrcholila sdílením Khanova vyjádření k teroristickému útoku s komentářem: „Chválím silné vedení londýnského starosty, když vedl město vpřed po těchto odporném útoku.“

I commend the strong leadership of the @MayorofLondon as he leads the city forward after this heinous attack. – LLukens 3/3 https://t.co/p4dDZuCpyO

„Nejméně sedm mrtvých a 48 zraněných při teroristickém útoku a starosta Londýna říká, že ‚není důvod k poplachu!’“ tweetoval Trump v neděli odpoledne. Podle Khanova mluvčího ale šéf Bílého domu vytrhl starostova slova z kontextu, neboť Khan se tímto výrokem vyjadřoval k citelnému zvýšení policejní přítomnosti v ulicích metropole.

Pro amerického prezidenta však tímto celá epizoda neskončila a napsal na Twitter, že šlo o „ubohou výmluvu.“ Zároveň také obvinil mainstreamová média, že se snaží Khanovu verzi protlačit.

Pathetic excuse by London Mayor Sadiq Khan who had to think fast on his "no reason to be alarmed" statement. MSM is working hard to sell it!