ZVĚŘINA: ‚Instantní zachránce’ Jiří Paroubek se vehementně hlásí u ČSSD o funkci

Nyní jde o to, zda o tuhle pomoc sociální demokraté stojí. Pravda je taková, že kdyby strana měla v čele výraznější osobu než pana Sobotku, nedovolil by si pan Paroubek na návrat pomýšlet. Dnes bude samozřejmě znovu opakovat, že jeho volební výsledek byl nejlepší a že dokázal preference strany vytáhnout ze dna. Naopak bude zamlčovat to, že jeho politické kroky jej nakonec zavedly do izolace s nulovým koaličním potenciálem. Ale možná ČSSD nazná, že potřebuje někoho, kdo se s Andrejem Babišem zhádá v přímém televizním přenosu jako koňský handlíř, a bude na jeho nabídku reflektovat.



Co by ale znamenal mocenský návrat Jiřího Paroubka do strany? Patrně renesanci starých pořádků, pokud tak můžeme nazvat pražské šíbry pány Hulinského a spol., i renesanci nějakého napojení na kriminální struktury. Koneckonců intimus pana Paroubka a druh exhejtmanky za ČSSD Roman Houska byl zastřelen v rámci nějakého „obchodního sporu“. Na „křtu“ knihy pana Paroubka byl ostatně též zastřelen člověk, přátelé pana tehdejšího předsedy ČSSD se prostě opili a nepohodli se.

Je zajímavé, jak s klesajícími preferencemi ČSSD mizí ra cionalita, tu se nabízí politik, který stranu již jednou zahnal do kouta, jinde radí stranický politolog, aby představitelé ČSSD začali chodit „mezi lid“, a všichni zainteresovaní si mohou ukroutit hlavu, proč ti „hloupí voliči“ nejsou schopni nahlédnout, jaké dobrodiní jim strana nabízí.

V tom je právě ten problém, sociální demokracie už dlouho nic nenabízí a nenabízela ani za pana Paroubka. Tedy pokud za relevantní stranickou politiku nepovažovali spirálu stupňujících se slibů, jaké všechny dávky vyplácené státem se budou zvyšovat. To není demokratická politika, to je strategie drogových dealerů.

Krizi politických stran sice můžeme pozorovat i za hranicemi, avšak rozhodně to nemusí znamenat konec těchto institucí ani konec demokracie. Jen bude dobré na nástup populistických hnutí reagovat přiměřeně. Protizbraní na „všetci kradnú“ rozhodně není „kdo z vás to má“.