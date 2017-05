ZVĚŘINA: Milošovo sólo. Kdyby Zeman chtěl, může vládnout kabinet Bohdalové

Po pravdě, na tom, co si myslí a co by si představoval Bohuslav Sobotka, prezidentovi tolik záležet nemusí. Kdyby si Miloš Zeman vzpomněl, může při troše kontroverzí vládnout kabinet pod vedením Jiřiny Bohdalové až do prvního kola prezidentských voleb.



Této možnosti se ale bát nemusíme. Miloš Zeman chce být znovu suverénně zvolen, a proto se nejspíše bude chovat tak, aby se neznelíbil ani voličům, ani příštím vládcům, zkrátka spojí příjemné s užitečným. Co je po včerejším Sobotkově rozhodnutí zjevné – prezidentská kampaň ztratila náboj, protože favorit získal nečekaný doping. Miloš Zeman bude v příštích týdnech či spíš několika měsících natolik rozhodujícím a důležitým faktorem tuzemské politiky, že jej může některý z protikandidátů zastínit pouze teoreticky. Dá se říci, že vůči Miloši Zemanovi včera Bohuslav Sobotka odčinil svou „zradu“ z ­prezidentské volby v lednu 2003, tehdy se poražený kandidát Zeman z Hradu vytratil i zásluhou poslance Sobotky.

Těžko si představit, že voličstvo ocení pád vlády půl roku před volbami a odmění ČSSD svými hlasy za to, že je chce chránit před člověkem, kterému věří víc z nich než premiérovi Sobotkovi.