Ne že by všechny tyto plány byly neproveditelné, ale v mnohém se vylučují. Vzdělané mladé městské voličstvo se ČSSD již delší dobu pokouší oslovovat prostřednictvím Jiřího Dienstbiera či Michaely Marksové-Tominové. Ovšem se střídavými úspěchy. Oba politici již nejsou, přiznejme si, mladí a představu o tom, jak tito dva naplňují entuziasmem dnešní vysokoškoláky, zařadíme do kategorie velice odvážných.

Ovšem jak tihle dva vrcholní ministerští byrokrati oslovují venkov nebo „tradiční“ voliče ČSSD, si ani představovat nelze. Ministr pro lidská práva Dienstbier si nemůže rozumět s venkovanem, který nehoří ani pro inkluzi, natož pro příchod uprchlíků či práva LBGT menšin. A „progresivní“ koncept, že pohlaví je sociální konstrukt, a tedy otázka volby, je z prostředí zpovykaných metropolitních elit zcela nepřenosný (a to téměř kamkoli).

Naopak to, co a jak hlásají tradiční sociální demokraté, reprezentovaní třeba Zdeňkem Škromachem či exhejtmanem Miroslavem Novákem, tedy ve zkratce – buřty a nenávist, je zas nepřijatelné pro kultivovanější publikum. ČSSD tedy už dnes sedí na mnoha židlích a oslovuje mnohé voliče. A špatně. Co se opravdu vrátit „k Miloši Zemanovi“ a najít někoho, kdo by byl schopen mluvit v salonu i ve stáji, jak to ve svých nejlepších dobách dokázal Miloš Zeman?