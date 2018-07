Středočeský kraj přispěl 200 tisíc na megakoncert Dalibora Jandy. Konal se v pražské Lucerně

PRAHA Dvě stě tisíc korun přispěl zpěvákovi Daliboru Jandovi Středočeský kraj na jeho megakoncert v pražské Lucerně. Podle kraje se jednalo o marketing a zviditelnění, nakonec však bylo na plakátech jen logo kraje a koncert zaštítil zástupce hejtmanky Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD). Fond navíc může peníze na akce mimo své území vyčlenit jen ve výjimečných případech.

Devatenáctého března zahrál Dalibor Janda v pražském Paláci Lucerna v rámci tour „Říká si Hurikán“ k vlastním pětašedesátým narozeninám. Producent akce Martin France vyčíslil částku nutnou pro uspořádání koncertu na 1,8 milionu korun. Většinu z toho se mu povedlo sehnat ze sponzorských darů, na akci však přispěly také dva kraje - Olomoucký a Středočeský.

Olomoucký kraj, o jehož příspěvku přinesl zprávu server iDnes.cz, daroval na koncert 60 tisíc korun s odůvodněním, že „zpěvák české pop music Dalibor Janda patří k hrdým rodákům Olomouckého kraje a celá akce měla především charitativní podtext,“ odůvodnil pro iDnes.cz náměstek hejtmana František Jura za ANO. Proč ale přispěl více než trojnásobkem ještě kraj Středočeský?

Dalibor Janda - Hurikán

V příspěvku na akci mimo své území se totiž ještě více „rozšoupli“ středočeši, kteří na Jandův koncert poskytli 200 tisíc korun. „Žádali jsme o příspěvek také městskou část Praha 1, na jejímž území se akce konala. Většinou se nám povede nějakou podporu vyjednat, tentokrát nám ale Praha 1 vstříc nevyšla,“ řekl serveru Lidovky.cz France. „Z veřejných zdrojů jsme tedy získali jen podporu od Středočeského a Olomouckého kraje.“



Peníze ze středních Čech putovaly na koncert ze Středočeského fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof. Konkrétní částka 200 tisíc, která je zároveň nejvyšší možná, o které může rozhodnout pouze rada kraje, pak byla vyčleněna jako individuální účelová dotace, a to pod tématickým zadáním „Podpora hejtmana“ v sekci kultury. Vyplývá to ze závěru usnesení rady kraje z 18. prosince 2017 a serveru Lidovky.cz to povtvrdila i garantka fondu Pavlína Uhříková. Ze schvalovaného balíku dotací, byl Jandův koncert jediný, který dosáhl na plnou výši příspěvku.

Reakci hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové se serveru Lidovky.cz v době vydání článku sehnat nepodařilo.

Méně než půlka na charitu

Kromě kulturního rozměru měla akce také finančně podpořit Nadační Fond Sudička, který měl z peněz pořídit přístroj Flaremetr, který pomáhá při diagnóze poruch zraku. Z každého lístku mělo nadačnímu fondu putovat 65 korun, celkový výtěžek akce byl 94 100 korun, tedy ani polovina příspěvku Středočeského kraje. Že by ale kraj věnoval peníze na charitu rovnou, je podle Franceho nereálné.

„To se nikdy neuděje. Už jste viděli, aby to udělal kdokoliv, hlavně politici, aniž by z toho měli reklamu?“ řekl France, podle kterého je kritika opozice za vyplýtvané veřejné peníze jen „bojem o koryta“. Sami politici by podle Franceho z vlastních peněz nepřispěli ani korunu. „Všichni víme, že se jim nejedná o nějaké ‚dobro pro lidi‘. Kdyby mi tohle tvrdili, tak jim řeknu: ‚A jakou jinou pohádku pro mě ještě máte?‘“ tvrdí France, podle něhož příprava takové akce trvá i rok a lidé si těžko představují náročnost organizace.



Že bude výtěžek akce menší než darovaná částka, přitom muselo být od začátku jasné, protože ani při plné kapacitě velkého sálu Lucerny, který pojme 2500 lidí, by se při 65 korunách na vstupenku vybralo maximálně okolo 160 tisíc oproti celkové částce 260 tisíc věnované dohromady oběma kraji.

Poměrně velká část vstupenek se navíc bezplatně rozdala sponzorům a přátelům Dalibora Jandy, z nich výtěžek Nadačnímu fondu Sudička neputoval. Další část peněz z oněch devadesáti čtyř tisíc navíc putovala z dobrovolných příspěvků přímo na místě.

‚Akce byla prospěšná, dostali jsme lístky’

Podle Franceho měl z akce těžit Středočeský kraj především skrze marketing a zviditelnění kraje. Na poutacích materiálech na koncert bylo logo Středočeského kraje uvedeno, koncert měl pod záštitou náměstek hejtmanky a bývalý hejtman Miloš Petera z ČSSD. V pravidlech pro přidělování dotací z fondu hejtmana jasně stojí, že dotace mimo území kraje se dají přidělit ve výjimečných případech. Podle Petery Jandův koncert tuto podmínku splnil.

„Podle mě akce splnila svůj účet, dostali jsme spoustu lístků, které mohly uspokojit i lidi ze Středočeského kraje. Akce byla tedy prospěšná i pro Středočeský kraj,“ zhodnotil pro server Lidovky.cz Petera přínos koncertu. Podle něj je jedno, zda se událost konala na území Prahy, protože oba kraje považuje za velice provázené. Petera serveru Lidovky.cz také potvrdil, že se jednalo o lístky, které kraj dostal od pořadatelů a které tedy k celkovému výnosu koncertu nijak nepřispěly.

Podle Jana Skopečka, zastupitele Středočeského kraje za ODS a místopředsedy poslaneckého klubu strany je ale rozhodnutí udělit dotace na podobnou akci nesmyslné. „Fakt, že se akce ani nekoná na území našeho kraje, jen podtrhuje hloupost celého příspěvku. Ačkoliv nemám nic proti populární hudbě ani intepretovi samotnému, kraj by se měl spíše ptát, zda by akce vznikla i bez jeho podpory a zda je skutečně přínosná pro jeho obyvatele,“ zkitizoval v rozhovoru se serverem Lidovky.cz rozhodnutí rady Skopeček. Připomněl podobnou podporu pro „pražskou“ červencovou akci motorkářů a příznivců značky Harley Davidson, na kterou dle něj Středočeský kraj přispěl deseti miliony korun.

Zatímco ze vstupenek se podařilo na charitu vybrat jen necelých devadesát pět tisíc korun, France odhadl celkový výtěžek na více než 600 tisíc korun, většinu však prý pohltily náklady na organizaci. Jen pronájem velkého sálu Lucerny podle Franceho stál 90 tisíc korun.

Koncertní šňůra k narozeninám Dalibora Jandy se zastavila mimo jiné také v Olomouci a ve středočeských Cerhenicích u Kolína. Na koncert na území vlastního kraje však Středočeský kraj přispívat nebude, nedorazila mu na ni totiž žádná žádost.