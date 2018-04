Advokátka soudce Elischera: Krabici od vína na něj nemají, je to policejní faux pas

PRAHA Ve středu se bude hrát o to, jestli vyjde z vazební cely soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer. Policie ho stíhá kvůli třem trestným činům včetně korupce, nejméně ve třech případech měl za úplatky nadržovat obžalovaným v odvolacím řízení. Vesměs šlo o příslušníky vietnamské komunity souzené kvůli drogovým deliktům.

Městský soud v Praze začne rozhodovat o stížnosti, kterou si Elischer proti vazbě podal, v poledne. „Důvody vazby kvůli obavě z ovlivňování svědků tam nejsou,“ říká k tomu soudcova advokátka Lucie Kýčková v rozhovoru pro server Lidovky.cz, v němž přibližuje svůj pohled na nejvážnější justiční kauzu současnosti.

Lidovky.cz: Verze vyšetřovatelů a státního zástupce je, že soudce Ivan Elischer za úplatky minimálně ve třech případech ovlivňoval odvolací řízení ve prospěch obžalovaných. Jaká je verze soudce Elischera?

Verze od klienta zatím není žádná. V první kole, kdy měl možnost se k věci vyjádřit, využil svého práva a nevypovídal. Ale měli jsme možnost se seznámit s vyšetřovacím spisem a klient k tomu zaujme stanovisko. Ve věci se bude vyjadřovat.

Lidovky.cz: Zeptám se jinak. Přijímal soudce Ivan Elischer úplatky?

Absolutně to odmítá.

Lidovky.cz: Takže nebral peníze za to, aby ovlivnil odvolací řízení ve prospěch pachatelů?

Ne.

Lidovky.cz: Nejvážnější případ ovlivňování měl spočívat v tom, že se soudce Elischer podle Mladé fronty DNES loni koncem října potkal v Nuslích kousek od svého bydliště s panem Nquyenem Quoc. Přebral si údajně úplatek ve výši kolem tří milionů korun s tím, že jeho čtyřem vietnamským krajanům obžalovaným z drogových deliktů snížil tresty a hlavně zrušil propadnutí jejich peněz státu. Takto se to tedy nestalo?

To je čistá spekulace policejního orgánu. In flagranti žádný důkaz zajištěn nebyl, policie ho při předání a přijetí úplatku nechytila. Nic takového z toho spisu ani nevyplývá, není to zadokumentováno ani v rámci toho ročního sledování (policie soudce sledovala a odposlouchávala, pozn. aut.).



Lidovky.cz: Co tedy podle vás ze spisu vyplývá?

Policie staví na prostorových odposleších v rámci jeho kanceláře na vrchním soudu a na kamerových záznamech. Staví tedy na tom, že ho někdo navštěvoval a s někým komunikoval. Ale aby měli flagrantní důkaz alias krabici od vína (narážka na kauzu Davida Ratha, jehož policie zadržela s údajným úplatkem sedm milionů korun v krabici od vína, pozn. aut.), ten policie nemá. V rámci domovních prohlídek nebylo zajištěno nic zásadního.

Lidovky.cz: O čem podle vás svědčí důkazy, které jste zmínila?

Jsem advokát, nebudu důkazy hodnotit. To nechme na meritorní soud.

‚Že se s někým stýká, tak nemusí brát úplatky‘

Lidovky.cz: Znal se soudce Elischer s panem Nguyenem Quoc, od něhož podle policie přijímal úplatky?

Ano, znali se.

Lidovky.cz: Scházeli se?

Stýkali se.

Verze policie: ohýbání rozsudků za miliony Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu si pro soudce Ivana Elischera došli v úterý 13. března ráno do jeho domova v pražských Nuslích, následně ho obvinili z přijetí úplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a nadržování, kauzu dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Od 15. března je soudce ve vazbě.

Podle poznatků nasbíraných policií měl soudce Elischer v letech 2015 až 2017 ohnout odvolací řízení ve třech případech, prostředník Nguyen Quoc si pro soudce a své potřeby údajně obstaral úplatky ve výši téměř čtyři miliony korun.

V jednom případě měl Elischer pro klienta pana Quoc sepsat a podat doplněk k odvolání proti vyhoštění ze země. V další kauze srazil trest pro dealera z Plzeňska z osmi na pět let a přeřadil ho do mírnější věznice. V nejvážnějším případu z podzimu loňského roku snížil v další drogové kauze trest čtyřem pachatelům a zrušil propadnutí peněz. Policie stíhá dalších pět lidí, od nichž měly korupční peníze pocházet.

Lidovky.cz: Proč se soudce vrchního soudu stýká s někým, kdo by mohl mít zájem o mírnější trest pro své krajany?

To už je otázka polemiky nad dokazováním, zda-li klient věděl, nebo nevěděl, že má ten který nějaké vazby na toho či onoho. Ale že se s někým stýká, ještě neznamená, že je ovlivňován a že přijímá úplatky.

Lidovky.cz: Vysvětlil vám soudce Elischer, proč se s takovým člověkem potkával?

Já jsem se ho na to ani nezeptala. Ale myslím, že ho znal už nějakou dobu z minulosti a že to byly běžné vazby.

Lidovky.cz: Za jakých okolností se pan doktor s Nguyenem Quoc seznámil?

Myslím, že někdy v řádech několika let zpátky mu v něčem v uvozovkách poradil v rámci rozhodování nějakého podmíněného propuštění. To bylo všechno. Něco takového tam vzdáleně proběhlo.

Lidovky.cz: Zvenku to ale vypadá minimálně zvláštně, že se soudce pravidelně stýkal s člověkem, o jehož známých rozhoduje. Je to podle vás v pořádku?

Vy také nevíte, s kým se stýkám. A můžete si to domýšlet, nebo nemusíte. A já také nevím, s kým se stýkáte. A přesto spolu můžeme komunikovat.

Lidovky.cz: Ale my přece nejsme soudci.

Tak to je jedna věc, že to je osoba veřejně činná. Ale to ještě neznamená, že je omezena ve svých kontaktech.

Prohlídka, protokoly a údajné chyby policie

Lidovky.cz: Jak jste říkala, soudce Elischer odmítá, že by bral úplatky. Pokud to tak je, policie a státní zastupitelství si vymýšlí. Proč by to ale dělali?

Já netvrdím, že by si to vymýšleli. Policie a státní zastupitelství má zkrátka za to, že zde existují konkrétní skutečnosti pro to, aby mohli zahájit trestní stíhání. V rámci ročního sledování zřejmě nabyli přesvědčení, že to tak je a svou zákonnou možnost využili. Ale pak si samozřejmě kladu otázku, proč ho v rámci toho sledování nechytili in flagranti a ani nezajistili nic hmatatelného. To mi přijde nikoliv jako faux pas jeho, ale jako faux pas policie.

Lidovky.cz: Když se vás zeptám napřímo, vy jste přesvědčená o tom, že soudce Elischer nespáchal nic z toho, co je mu kladeno za vinu?

To je sugestivní otázka. Já jsem obhájce. Ctím to, co klient mi sdělí. Nejsem tu od toho, abych ho soudila. Plně respektuji to, že má právo na obhájce. A vynaložím všechno úsilí k tomu, aby obhajoba byla stoprocentní.

Lidovky.cz: Na čem obhajobu postavíte?

Už jen fakt, jakým způsobem před zahájením trestního stíhání policie postupovala, svědčí o jejím naprosto nestandardním postupu. Dle mého názoru došlo k plnu pochybení. Z toho bude samozřejmě obhajoba také vycházet a využije všechny prostředky, aby tyto věci byly řešeny podle práva.

Lidovky.cz: V čem měl nestandardní postup policie spočívat?

Nemůžou přijít do kanceláře a manipulovat tam s věcmi, přepočítávat peníze nebo koukat se do zásuvek, aniž by to bylo v rámci zákona povolené. Tato fatální pochybení, budou-li dál přetrvávat, budou hrát ve prospěch obhajoby (na zmíněné úkony upozornil server Česká justice, pozn. aut.).

Lidovky.cz: Police si také obstarala protokoly o tom, jak senát soudce Elischera hlasoval v kauzách, které měly být ovlivněné. Je to podle vás špatně?

Je, protože to jsou věci, které nepodléhají veřejnému přezkumu. Jsou tajné a vyhrazeny pouze v rámci jednání pro konkrétní osoby, které o nich hlasují. Pak jsou součástí takzvaného protokolu zalepené v obálce a na to se policie vůbec nemůže dostat.

‚Našla jsem pochybení v povolení odposlechů‘

Lidovky.cz: Jak si vysvětlujete, že policie měla potřebu si zmíněné protokoly zajistit?

Bavme se o tom, jestli prostorové odposlechy byly zákonné, nebo ne (odposlechy soudce Ivana Elischera povolil Obvodní soud pro Prahu 4, pozn. aut.). To bude věc k posouzení soudem, případně Ústavním soudem.

Lidovky.cz: Předpokládám, že vy jste povolení k odposlechům četla. Podle vás jsou nezákonné?

Já jsem v tom určité pochybení našla, ale odpověď na to, jestli bylo nezákonné, což budu tvrdit já, nechť poskytne Ústavní soud.

Lidovky.cz: Vy tedy proti povolení odposlechů podáte ústavní stížnost?

S největší pravděpodobností ano.

Lidovky.cz: Jaké pochybení jste v tom povolení našla?

To bych asi ještě neprezentovala, dokud to nebude v tištěné podobě u příslušného soudu.

Lidovky.cz: Ve středu Městský soud v Praze rozhodne o stížnosti, kterou jste proti vazbě soudce Elischera podala. Jak snáší pobyt ve vazbě, pokud máte informace?

Informace mám. S klientem jsem v pravidelném kontaktu a je statečný.

Lidovky.cz: Jak jste stížnost proti vazbě odůvodnila?

Pan doktor měl vazební důvody kvůli obavě z ovlivňování svědků a z pokračování v trestné činnosti. Druhý vazební důvod je kvůli tomu, že v době, kdy soud rozhodoval o vazbě, neměl rozhodnutí od ministra spravedlnosti o dočasném zproštění výkonu funkce (soud rozhodoval 15. března, ministr Robert Pelikán zprostil Elischera funkce 26. března, pozn. aut.). To znamená, že tato obava už je v současnosti passé. A náš argument ve stížnosti je takový, že od počátku tam důvody vazby kvůli obavě z ovlivňování svědků nejsou.

Lidovky.cz: Čím jste doložila, že vazby mezi soudce Elischerem a ostatními obviněnými z jeho kauzy neexistují?

Soud ve stejném řízení a ve stejný den rozhodoval i o jiných zadržených v této trestní věci, o osobách vietnamské národnosti. U nich nutnost omezení osobní svobody neshledal, zatímco u mého klienta ano. Ale pokud není prokázána provázanost mezi mým klientem a těmito Vietnamci, ale naopak je mezi ostatními Vietnamci, tak proč u nich nejsou dány vazební důvody a mého klienta jsou?

Lidovky.cz: Mohu se na závěr zeptat, za jakých okolnost jste převzala obhajobu soudce Elischera?

Obrátila se na mě jeho rodina, zavolali mi. Zastupovala jsem v civilním řízení sestru manželky pana doktora.



Lidovky.cz: Jak se podle vás bude kauza vyvíjet, čekáte složitý případ?

Obhájce to nikdy nedokáže odhadnout, protože vše je k dispozici policejního orgánu. Ale domnívám se, že to řízení nebude rychlé.