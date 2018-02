Aktivistka, která se o volbách vrhla k Zemanovi, přišla o práci v mateřské škole

KYJEV/PRAHA Ukrajinská aktivistka Anželina Diašová, která se v lednu ve volební místnosti polonahá vrhla k Miloši Zemanovi, přišla o místo učitelky v mateřské škole. Důvodem bylo právě její působení v rámci hnutí Femen, které se politicky angažuje po celé Evropě. V aktivismu ale hodlá pokračovat.

„Byla jsem vyhozena kvůli Femenu,“ přiznala Diašová Rádiu Svobodná Evropa. „Vím, že někteří rodiče se kvůli mým aktivitám ve Femenu styděli,“ dodala. Dle svého názoru byla dobrou učitelkou, z vyhazovu ale údajně frustrovaná není a těší se, až si najde novou práci. V činnosti pro hnutí Femen hodlá pokračovat. „Kvůli své barvě pleti jsem zvyklá bojovat za svá práva,“ říká aktivistka, jejíž otec pochází z Angoly.

Diašová přestala psát pro internetový portál

Diašová přišla také o práci pro internetový portál, kde hodnotila restaurace a psala články o módě. „Někteří lidé jsou příliš konzervativní a je pro ně obtížné, aby pro ně pracoval někdo, kdo dělá něco zvláštního, něco abnormálního,“ myslí si mladá Ukrajinka.



V hnutí Femen působí Diašová osm let. V českém prostředí na sebe nejvíce upozornila při letošních prezidentských volbách, když se ve volební místnosti polonahá vrhla k Miloši Zemanovi a vykřikovala při tom slova „Zeman, Putin’s slut“ (v překladu do češtiny Zeman, Putinova děvka). Chtěla tím prý upozornit na to, že je Zeman pod vlivem ruského prezidenta a jeho znovuzvolením by tak občané mohli ohrozit suverenitu země. České soudy ji potrestaly tříměsíčním vězením s roční podmínkou a vyhoštěním z republiky.

Hnutí Femen, které vzniklo v roce 2008, působí v zemích západní Evropy, na Ukrajině či v Rusku. Jeho členky si říkají „sextremistky“, feministkami ale podle svých slov nejsou. Jejich cílem je rovnoprávnost pohlaví a vítězství nad patriarchátem.