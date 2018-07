USA rozšířily obvinění zadržené Rusky. Měla být agentkou Kremlu, hrozí jí 10 let vězení

Washington Americké ministerstvo spravedlnosti v úterý rozšířilo obvinění proti zadržené Rusce Mariji Butinové, kterou úřady podezírají, že se nelegálními prostředky snaží ovlivňovat americkou politiku. Devětadvacetiletá Butinová byla zadržena v neděli ve Washingtonu, kde žila jako studentka. Ruské velvyslanectví vydalo prohlášení, že se s ruskou občankou zatím bezvýsledně snaží spojit.

Podle dokumentů pro soud pracovala Ruska se dvěma nejmenovanými občany USA a jedním ruským činitelem, s nimiž se snažila ovlivnit americkou politiku a infiltrovat organizace hájící právo na střelné zbraně. Z fotek na jejím Facebooku je patrné, že se účastnila akcí, které pořádala a sponzorovala Národní asociace držitelů zbraní (NRA).

Butinovou podle amerického ministerstva řídil náměstek guvernérky ruské centrální banky Alexandr Toršin, který je na americkém sankčním seznamu. Toršin je horlivý stoupenec liberalizace obchodu se zbraněmi a aktivní příznivec NRA. Spekuluje se, že tento údajný blízký spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina má kontakty na špičky ruské mafie.

Americká justice v úterý obvinění proti Butinové rozšířila. Podle agentury Reuters ji klade za vinu, že působila jako agentka cizí (ruské) vlády, aniž to oznámila americkým úřadům. To je v USA federální zločin se sazbou do deseti let vězení. Ze špionáže nebo příslušnosti k cizí výzvědné službě Ruska obviněna nebyla.